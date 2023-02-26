الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب صن داونز: الفوز على الأهلى فى القاهرة ليس سهلا

مدرب صن داونز
مدرب صن داونز

أبدى رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، رضاه الشديد بالمستوى الذي قدمه فريقه أمام الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخطف صن داونز نقطة التعادل أمام الأهلي بعد التعادل معه بهدفين لكل فريق على ملعب "الأهلي وي السلام".

وقال "موكوينا"، في تصريحات عقب المباراة: "تهانينا للفريقين على تقديم مباراة رائعة، أنا فخور بفريقي بسبب المستوى الذي ظهر عليه".

وأضاف: "التعادل أمام فريق قوي مثل الأهلي بمجموعة من العناصر الشابة التي لا تمتلك أي خبرات في بطولة أفريقيا نتيجة جيدة جدًا، ولذلك أقدم التهنئة لفريقي".

وأتم: "عقب تسجيل الأهلي الهدف الثاني، واصلنا الضغط وتحصلنا على فرصة للتسجيل بسبب رفض الفريق للهزيمة، ولذلك أنا سعيد اليوم بما قدمه اللاعبون رغم أننا كنا نريد الفوز بكل تأكيد لكن ليس من السهل أن نفوز هنا".

ويتواجد صن داونز في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط من 3 مواجهات، بينما الأهلي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من مباراتين.

الأهلي ضد صن داونز الاهلى صن داونز دورى ابطال افريقيا رولاني موكوينا

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