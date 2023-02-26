رغم التعادل مع صن داونز.. 7 سيناريوهات تقود الأهلى إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نقطتين ثمينتين بالتعادل الإيجابي مع ماميلودي صن داونز بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدفي الأهلي محمد عبد المنعم وحسين الشحات في الدقيقتين 59 و74، بينما أحرز هدفي صن داونز بيتر شالويلي وثيبو مورينا في الدقيقتين 34 و80.

الأهلي حصد النقطة الأولى في مرحلة المجموعات ليأتي في المركز الثالث، خلف صن داونز المتصدر برصيد 7 نقاط ثم الهلال السوداني الذي جاء ثانيا برصيد 6 نقاط.

وعلى الرغم من حصد نقطة واحدة إلا أن الأهلي لا يزال يملك 7 سيناريوهات تقوده للتأهل للدور المقبل، خاصةً أنه لعب مباراتين فقط ولديه مباراة مؤجلة أمام القطن الكاميروني.

سيناريوهات تؤهل الأهلي إلى ربع النهائي

السيناريو الأول

فوز الأهلي في مبارياته الأربعة المتبقية يرفع رصيده عند 13 نقطة، وهو ما لن يصله أي فريق سوى صن داونز حال خسارته من الأهلي وفوزه على الهلال والقطن.



السيناريو الثاني

الفوز في 3 مباريات والتعادل في لقاء وحيد يرفع رصيد الأهلي عند 11 نقطة، وهو ما يقوده للتأهل بغض النظر عن نتيجة مباراة الهلال وصن داونز.



السيناريو الثالث

حصد الأهلي 9 نقاط بالفوز في 3 مباريات وخسارة مباراة، في هذه الحالة يصعد بشرط أن خسارة الهلال من صن داونز، وأن تكون هزيمة المارد الأحمر الوحيدة على يد صن داونز.



السيناريو الرابع

الفوز في مباراتين في مثلهما يقود الأهلي للصعود، بشرط أن ينتصر الفريق الأحمر على الهلال والتعادل أمام صن داونز والقطن.

حينها يصل الأهلي للنقطة رقم 9، وحينها يلزم أن يخسر الهلال مباراة ويفوز مباراة، مما يمكنه حينها التأهل بالمواجهات المباشرة أمام الهلال.



السيناريو الخامس

إذا حصل الأهلي على 7 نقاط من المباريات الأربعة المقبلة، يصل إلى 8 نقاط.

وقد يصعد إذا فاز على القطن الكاميروني في مباراة وتعادل في أخرى، وخسر من صن داونز وفاز على الهلال في المباراة الأخيرة، بشرط فوز القطن على الهلال، بالإضافة إلى تعادل الفريق السوداني أو خسارته أمام صن داونز.

وحينها يصل الأهلي إلى 8 نقاط مقابل 6 أو 7 نقاط لفريق الهلال.



السيناريو السادس

قد يتأهل الأهلي في حال جمع 6 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في 3 لقاءات ليصل إلى 7 نقاط في النهاية.

ويكون التأهل بشرط الفوز على الهلال مع التعادل في المباريات الثلاثة المتبقية.

ويكون التأهل للأهلي في حالة، خسارة الهلال من صن داونز وتعادله على أقل تقدير مع الهلال ليصل للنقطة السابعة بالتساوي مع الأهلي وحينها يجب أن يفوز الأهلي بفارق هدفين.

وفي حال انتصار القطن على الهلال وتعادله في مباراتي الأهلي، ووقتها سيكون لزامًا خسارة القطن من صن داونز.



السيناريو السابع

في حال جمع 5 نقاط من 4 مباريات، والوصول للنقطة السادسة بالتساوي مع الهلال الذي يملك نفس الرصيد حاليًا.

وليتحقق ذلك ينبغي على الأهلي التعادل على الأهلي في مباراتي القطن والخسارة من صن داونز والفوز على الهلال، فضلا عن خسارة الفريق السوداني مباراتي القطن وصن داونز.

ولكي يتحقق هذا السيناريو أيضا، ينبغي انتصار الأهلي على الهلال بفارق هدفين على الأقل.



موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره القطن الكاميروني ضمن لقاءات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والقطن الكاميروني، يوم 4 مارس المقبل، على ستاد الأهلي وي السلام، بالمباراة المؤجلة من الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وبعدها يواجه الأهلي فريق صن داونز يوم 11 مارس المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في جنوب أفريقيا.