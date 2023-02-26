الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على كاميرات المراقبة لكشف لغز العثور على جثة شاب بكرداسة

كاميرات
كاميرات

تحفظت مباحث الجيزة، اليوم الأحد، على كاميرات المراقبة في محيط العثور على جثة شاب لتفريغها وضبط المتهمين.

كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من المقدم هاني عماد رئيس المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقى بمصرف رشاح العرب مدخل حوض سلام ترعة المريوطية ومنتصف جسده ملقى بالمصرف ويرتدي كامل ملابسه حافي القدمين ملقى بنصف جسده العلوي بالماء والآخر خارج المصارف ووجود كدمات بالوجه ولا توجد إصابات أخرى ومجهول الهوية.

تم نقل الجثمان إلى المشرحة، وتم تشكيل فريق بحث بالتحري والفحص لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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