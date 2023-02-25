وسط غياب الفنانين.. انتهاء عزاء المخرج تيسير عبود

انتهى عزاء المخرج الراحل تيسير عبود والذي أقيم مساء اليوم السبت، بدار مناسبات مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، وسط غياب الفنانين ونجوم الوسط الفني، واقتصر الحضور على عدد قليل من أقارب وأصدقاء الراحل.

وكان من أبرز الحضور في العزاء الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين والفنان إيهاب فهمي والفنان شريف خيرالله والفنان أيمن عزب.

ورحل المخرج تيسير عبود عن عالمنا أمس الجمعة 24 من شهر فبراير الجاري عن عمر ناهز الـ79 عامًا وتم دفنه بمقابر الأسرة.

وولد الراحل في العاشر من أكتوبر عام 1944، وحصل على بكالوريوس التجارة وبدأ العمل السينمائي عام 1966 وهو طالب كمساعد مخرج مع اليوناني كونستانتين كوستانوف، والمخرج سيد طنطاوي حتى عام 1968.

وانطلقت مسيرته كمخرج عام 1972 مع فيلم "جنون المراهقات" واستمر في الإخراج السينمائي حتى فترة الثمانينيات، ثم قرر الابتعاد بسبب أفلام المقاولات.

وقدم المخرج الراحل عددًا من الأعمال الدرامية الشهيرة منها "سأعود بلا دموع" من بطولة رشدى أباظة ومديحة يسرى و"حبيب الروح" لسهير رمزى، و"عيون ورماد" لخالد الصاوى وأيمن زيدان وداليا مصطفى، و"دعونى أنتقم"، من بطولة رشدى أباظة وحسين فهمى، و"أيام العمر معدودة"، لفريد شوقي.