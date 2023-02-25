مجلس الجبلاية يدرس تقديم استقالته بعد هزيمة منتخب الشباب

علمت «الدستور»، من مصادرها داخل أروقة اتحاد الكرة، أن مجلس إدارة الجبلاية، يدرس تقديم استقالته من منصبه بعد السقوط المدوي لمنتخب الشباب فى بطولة إفريقيا للشباب التى تستضيفها مصر من 19 فبراير حتى 10 مارس المقبل.

وكان منتخب الشباب خرج من بطولة إفريقيا بعد حصوله على نقطة وحيدة بالتعادل مع موزمبيق والخسارة من نيجيريا بهدف وبأربعة أهداف دون رد أمام السنغال.

ويدرس مجلس الجبلاية عقد اجتماع طارئ غدا الأحد، لمناقشة تقديم استقالته.

وودع منتخب مصر للشباب بطولة أمم أفريقيا عقب الخسارة أمام السنغال برباعية نظيفة.