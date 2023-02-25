السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الغد: إدراج باراجواي «الإخوان» جماعة إرهابية تؤكد نجاح جهود مصر أمام المحافل الدولية

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

أشاد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بقرار إدراج الباراغواي الإخوان جماعة إرهابية قائلا إن جماعة الإخوان الإرهابية أصبح إرهابها وتوجهاتها المعادية للأوطان مكشوفة للجميع، والفضل في ذلك يرجع إلى الدولة المصرية التي طالما كشفت زئيف أفكار تلك الجماعات، وأوضحت الحقيقة الكاملة عن جرائم هذا التنظيم. مشيرًا إلى أن القرار جاء متأخرا جدا لكنه قوي وضربة قاصمة، فاقتصاد الجماعة في أمريكا الجنوبية خاصة الأوروجواي والباراغواي كبيرة.

وأكد موسى مصطفى، في تصريحات صحفية، على أن جماعة الإخوان الإرهابية غير مؤمنة لا بالدين ولا الوطن وكل ما يهمها هلاك الأوطان والمتاجرة  بالدين، مشيرًا إلى أن دول العالم أدركت بشكل متأخر جدا كيفية ضرر هذه الجماعة التي أينما حلت حل الخراب والإرهاب.

وكانت قد وافقت اللجنة الدائمة لكونجرس باراجواي على قرار قدمته السناتور ليليان سامانيجو، الخاص بإعلان تنظيم "الإخوان" جماعة إرهابية.

وأضاف القرار أن "دولة باراجواي ترفض رفضًا قاطعًا جميع الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية التي تشكل انتهاكاً خطيرًا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، والتي قد تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين".

ويسلط القرار الذي وافق عليه اللجنة الدائمة لكونجرس باراجواي الضوء على أنه "في حربها ضد الإرهاب، صنفت حكومة جمهورية باراجواي حزب الله والقاعدة وداعش وحماس أيضًا كمنظمات إرهابية، وهذه الخطوة المهمة ستساعد في الحد من قدرة هذه الجماعات في التخطيط لهجمات إرهابية وزعزعة استقرار الدول".

الاخوان جماعة ارهابية المهندس موسي مصطفي موسي المتاجرة بالدين الدولة المصرية حزب الغد

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