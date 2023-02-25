السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2023.. 13 بوستر دعائي منفرد لأبطال مسلسل «حضرة العمدة» (صور)

حضرة العمدة
حضرة العمدة

طرحت شركة مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية البوسترات الدعائية للمسلسل التلفزيوني “حضرة العمدة” والذي يخوض بطولته كوكبة من نجوم الفن والمقرر عرضه ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل 2023.

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وطرحت الشركة 13 بوستر دعائي منفرد لأبطال مسلسل “حضرة العمدة" وضمت البوسترات كل من النجم أحمد بدير، والنجمة سميحة أيوب، والنجم محمد محمود عبد العزيز، والنجمة وفاء عامر، والنجمة روبي، والنجمة بسمة، وأحمد زرق، وإيهاب فهمي، وإدوارد، ومحمود حافظ، والفنانة والراقصة دينا، والفنان محمود عبد المغني، والفنانة نهلة سلامة.

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قصة وأحداث مسلسل حضرة العمدة

ويعد حضرة العمدة العمل الدرامي الأول والفريد من نوعه ويشهد إحدى قضايا المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة تجسدها «روبي» منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية المهمة التي تسهم في النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان والذوق العام، وهو النهج التي تقدمه مجموعة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار الأعمال الدرامية التي تمثل أحد أهم وأبرز روافد القوة الناعمة لمصر.

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القناة الناقلة لمسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023

وأعلنت شبكة قنوات CBC الفضائية أمس الجمعة عن عرض مسلسل “حضرة العمدة” للنجمة روبي عبر قنواتها خلال شهر رمضان المقبل 2023.

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ومن المقرر أن تعرض قنوات CBC الفضائية مسلسل “حضرة العمدة” بشكل حصري على شاشتها، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch IT الرقمية على مدار أيام شهر رمضان المقبل.

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 من جانبه يكثف مخرج العمل عادل أديب تصوير مسلسل حضرة العمدة للانتهاء من التصوير خلال الأيام القادمة مع حلول الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم الذي يضم أكثر من 25 نجمًا ونجمة، لكل منهم خط درامي أساسي فى الحبكة الدرامية الاجتماعية المشوقة التي كتبها المؤلف إبراهيم عيسى، ويتم من خلال كل شخصية رئيسية مناقشة إحدى القضايا المهمة في المجتمع، وذلك خلال أحداث 30 حلقة.

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أبطال وصناع مسلسل حضرة العمدة

مسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبي، أحمد رزق، محمود عبدالمغني، وفاء عامر، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبدالله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبدالعزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

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