طرق التواصل وتقديم شكوى فى جهاز حماية المستهلك

يلجأ العديد من المواطنين إلى جهاز حماية المستهلك حال شكواهم من أي منتجات أو سلع، حيث يعمل جهاز حماية المستهلك على ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات من خلال التنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة على الأسواق.

خدمات جهاز حماية المستهلك

حيث يبحث العديد من المواطنين عن طرق التواصل بجهاز حماية المستهلك، وقال جهاز حماية المستهلك أنه من الضرورى أن التقدم بالشكاوى في أقرب وقت من المشكلة، مع التأكيد على وجود كافة المستندات الخاصة بالشكوى والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة.

وقال جهاز حماية المستهلك إن هذا يأتي ضمن أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

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تقديم شكاوى حماية المستهلك

حيث تعددت وسائل تقديم شكاوى حماية المستهلك وهي كالتالي:

1- الاتصال بـ الخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من خلال أى خط أرضى إذا كنت من سكان القاهرة الكبرى والإسكندرية من خلال الرقم 19588 من أي خط أرضي .

2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

3- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى لجهاز حماية المستهلك.

4- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك .

www.cpa.gov.eg



5- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك فى 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

6- تقديم شكوى عن طريق واتس آب على رقم 01281661880

7- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو آبل ستور.

8- إرسال الشكوى عن طريق الرسائل الخاصة بـ "الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر".

٩- يستقبل جهاز حماية المستهلك أي شكاوى تتعلق بالتلاعب في أسعار السلع والمنتجات الغذائية علي الخط الساخن: 19588 او تقديم الشكوي علي الموقع الإلكتروني: www.cpa.gov.eg