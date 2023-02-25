السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ مطروح: تخصيص 8 آلاف متر لإنشاء أول مدرسة رسمية دولية بالمحافظة

نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح

قالت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، إنه تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 8 آلاف متر لإنشاء أول مدرسة رسمية دولية بمحور علي حميدة في منطقة علم الروم، موضحة أنه سيتم البدء في أعمال الإنشاء عقب الانتهاء من استخراج التراخيص اللازمة، معقبة: “نسعى جاهدين إلى مستقبل أفضل لأبناء المحافظة”. 

وأضافت عثمان في تصريح خاص لـ"الدستور" أن محافظة مطروح تسعى لتوفير فرص تعليم متنوعة لأبناء المحافظة تخدم جميع الفئات والمجالات، موضحة أن المحافظة سعت لإنشاء أول مدرسة يابانية على أرض المحافظة. 

وأوضحت أن المحافظة تستهدف من المدارس الدولية إخراج جيل قوي في اللغة الأجنبية وأسلوب تعليم مختلف ومتطور لخلق نوع من أنواع التنافسية في جميع أنواع التعليم بمطروح. 

الدكتورة دينا عثمان التراخيص اللازمة محافظة مطروح نائب محافظ مطروح وزارة التربية والتعليم المدرسة الرسمية الدولية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

نائب محافظ مطروح: تخصيص 8 آلاف متر لإنشاء أول مدرسة رسمية دولية بالمحافظة

المدارس تستعد لعقد أول اختبار شهري بالفصل الدراسي الثاني

مجلس الجبلاية يدرس تقديم استقالته بعد هزيمة منتخب الشباب

مصر تودع أمم إفريقيا للشباب بعد الخسارة أمام السنغال برباعية

مسلسلات رمضان 2023.. 13 بوستر دعائي منفرد لأبطال مسلسل «حضرة العمدة» (صور)

الباز يحذر من انتشار الدلالات والسماسرة فى معارض «أهلًا رمضان»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرني».. عقارب الساعه لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال