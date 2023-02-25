نائب محافظ مطروح: تخصيص 8 آلاف متر لإنشاء أول مدرسة رسمية دولية بالمحافظة

قالت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، إنه تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 8 آلاف متر لإنشاء أول مدرسة رسمية دولية بمحور علي حميدة في منطقة علم الروم، موضحة أنه سيتم البدء في أعمال الإنشاء عقب الانتهاء من استخراج التراخيص اللازمة، معقبة: “نسعى جاهدين إلى مستقبل أفضل لأبناء المحافظة”.

وأضافت عثمان في تصريح خاص لـ"الدستور" أن محافظة مطروح تسعى لتوفير فرص تعليم متنوعة لأبناء المحافظة تخدم جميع الفئات والمجالات، موضحة أن المحافظة سعت لإنشاء أول مدرسة يابانية على أرض المحافظة.

وأوضحت أن المحافظة تستهدف من المدارس الدولية إخراج جيل قوي في اللغة الأجنبية وأسلوب تعليم مختلف ومتطور لخلق نوع من أنواع التنافسية في جميع أنواع التعليم بمطروح.