السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بدء عزاء المخرج تيسير عبود بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد

عزاء المخرج تيسير
عزاء المخرج تيسير عبود

بدأ عزاء المخرج تيسير عبود، اليوم السبت، في دار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وسط توافد الأقارب والأصدقاء؛ لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل.

وكان الفنان شريف خيرالله أول الحضور من الوسط الفني لتقديم العزاء واستقبلته أسرة المخرج الراحل، ومن المفترض أن يستمر العزاء حتى التاسعة من مساء اليوم.

ورحل المخرج تيسير عبود عن عالمنا أمس الجمعة 24 من شهر فبراير الجاري عن عمر ناهز الـ79 عامًا وتم دفنه بمقابر الأسرة.

وولد الراحل في العاشر من أكتوبر عام 1944، وحصل على بكالوريوس التجارة وبدأ العمل السينمائي عام 1966 وهو طالب كمساعد مخرج مع اليوناني كونستانتين كوستانوف، والمخرج سيد طنطاوي حتى عام 1968.

وانطلقت مسيرته كمخرج عام 1972 مع فيلم "جنون المراهقات" واستمر في الإخراج السينمائي حتى فترة الثمانينيات، ثم قرر الابتعاد بسبب أفلام المقاولات.

وقدم المخرج الراحل عددًا من الأعمال الدرامية الشهيرة منها "سأعود بلا دموع" من بطولة رشدى أباظة ومديحة يسرى و"حبيب الروح" لسهير رمزى، و"عيون ورماد" لخالد الصاوى وأيمن زيدان وداليا مصطفى، و"دعونى أنتقم"، من بطولة رشدى أباظة وحسين فهمى، و"أيام العمر معدودة"، لفريد شوقي.

الفنان شريف خير الله
عزاء المخرج تيسير عبود المخرج تيسير عبود مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد الفنان شريف خير الله الوسط الفني

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وائل لطفي

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