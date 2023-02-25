السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القبض على الجناة فى واقعة مقتل مواطن مصرى فى إيطاليا

جريدة الدستور

أعلن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية اليوم السبت، عن أن القنصلية العامة في ميلانو أفادت بأنه تم إلقاء القبض على الجناة في قضية المواطن "محمد إبراهيم منصور" الذي تعرض لحادث قتل في إيطاليا.
يأتي ذلك في إطار جهود القطاع القنصلي بوزارة الخارجية في متابعة تطورات القضية.
وذكرت الوزارة أن القنصلية العامة بميلانو أوضحت أنه وفقًا لنتائج التحقيقات تبين أن الدافع وراء عملية القتل هو خلافات شخصية بين المجني عليه وأسرة والدة طفلته الإيطالية، ويجري البحث عن المزيد من المشتبه في تورطهم في الجريمة.
وأكدت وزارة الخارجية أنها مستمرة في متابعة سير التحقيقات حفاظًا على حقوق المواطن المصري وضمانًا لسرعة عودة رفاته.
 

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