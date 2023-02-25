تسرب غاز يتسبب فى مصرع ربة منزل بمدينة العبور

تسبب تسرب غاز داخل شقة سكنية بالحي التاسع بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية، في مصرع ربة منزل، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى السلام بالقاهرة.

وانتقل رجال الأمن وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة مفادها ادعاء اختناق بالغاز داخل شقة سكنية بمنطقة الحى التاسع بدائرة قسم شرطة العبور.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وفاة سيدة اختناقا بالغاز وتم نقلها للمشرحة، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.