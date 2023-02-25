السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين: 5.5 مليون طن طاقات تخزينية جاهزة لاستقبال موسم توريد القمح 2023

«التموين»: 5.5 مليون طن طاقات تخزينية جاهزة لاستقبال موسم توريد القمح 2023

باسيلي
باسيلي

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جاهزية الصوامع والشون لاستقبال محصول القمح الجديد من المزارعين خلال موسم 2023 الذي يبدأ منتصف أبريل القادم.

وقال اللواء شريف باسيلي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، إن الوزارة لديها طاقات تخزينة تصل لـ5.5 مليون طن، حيث ستعمل على استلام القمح المحلي من المزارعين في جميع الصوامع التابعة لوزارة التموين إضافة إلى صوامع القطاع الخاص و الهناجر والبناكر.

وأشار خلال جولة تفقدية على الصومعة الحقلية في قويسنا بمحافظة المنوفية، إلى أن الوزارة  تستهدف إنشاء 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية، حيث تم تنفيذ 6 منها وجار استكمال الباقي تباعًا، لافتًا إلى أن هناك خطة لزيادة الطاقة التخزينية الصومعة الواحدة لتصبح 10 آلاف طن بدلًا من 5 آلاف طن.

وأوضح أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.

وأشار إلى أن هذا المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومى من 250 – 270 مليون رغيف.

وذكر أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من المزارعين ليصبح 1250 جنيهًا مقارنة بـ885 جنيهًا في الموسم الماضي يشجع المزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز المدعم.

وأشار إلي أن زيادة التوريد المحلي يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وسد الفجوة بين الاستهلاك ، مؤكدًا ضرورة تشجيع المزارعين على توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.

وأوضح باسيلي، أنه تم تجهيز نحو 420 نقطة تجميع وتخزين، و6 صوامع حقلية موزعة كالتالي 5 في الوجه البحري وواحدة في الوجه القبلي، وذلك لاستلام الأقماح من المزارعين، مشيرًا إلى أن أهمية الصوامع الحقلية هي قربها من الأراضي الزراعية.

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