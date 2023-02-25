مؤسسة أبو العينين الخيرية تشارك في معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية

شارك عدد من مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في معرض وزارة التضامن الاجتماعي «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، والذي افتتحته وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وشاركت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى معرض ديارنا الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بداية من أمس الجمعة وحتى 11 مارس القادم وافتتحته الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أمس الجمعة ويحوي جناح صناع الخير منتجات مراكز استدامة بالمؤسسة من سجاد يدوي ومشغولات أخميم.

من جانبها أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمنتجات مراكز استدامة جاء ذلك أثناء تفقد سيادتها لجناح المؤسسة مؤكدة ان منتجات مراكز استدامة من السجاد ومشغولات أخميم تتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو صناعات نظيفة صديقة للبيئة.

وأكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن مشاركة المؤسسة بمنتجات مراكز استدامة لدعم وتمكين المرأة الريفية اقتصاديا بالمعارض الكبرى ومنها معارض ديارنا تأتي ضمن آليات عمل متكاملة تنتهجها صناع الخير في مراكز استدامة تستهدف تدريب وتأهيل السيدات الريفيات المعيلات على الحرف التراثية والمشغولات اليدوية وتسليمهن أنوال في منازلهن وامدادهن بالخامات وتسويق منتجاتهن بما يضمن دورة إنتاج مكتملة بما يحقق العائد الأفضل للسيدة المستهدفة.

وأشار عبدالفتاح إلى أن مراكز استدامة تم التخطيط لها لكى تكون جميع منتجاتها صديقة للبيئة وتحقق أهداف قومية منها إحياء الحرف التراثية التي تكاد تندثر وقبل هذا خلق فرص عمل غير تقليدية تأمن للمستفيدات داخل شهري مرضى فضلًا عن توطين الصناعات اليدوية بالقرى المصرية للعودة بالقرية المصرية لقرية المنتج الواحد الذي تشتهر به القرية ويعمل معظم سكانها في مراحل إنتاجه المختلفة.

وأوضح عبدالفتاح أن صناع الخير نجحت في إطلاق مراكز استدامة في عدد من القرى المصرية لتمكين السيدات المعيلات اقتصاديًا من أبناء هذه القرى والقرى المجاورة حيث أنشأت مركز استدامة لصناعة السجاد اليدوي بقرية دار السلام بالفيوم ومركز استدامة لمشغولات اخميم بقرية نزلة الشوبك بالبدرشين وجارِ الإعداد لافتتاح عدد من المراكز بقرى بمحافظات الغربية والمنوفية والشرقية وأسوان.