مسلسلات رمضان 2023.. عرض «علاقة مشروعة» لياسر جلال حصريًا على on

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل “علاقة مشروعة” الذي يخوض بطولته الفنان ياسر جلال على قناة on بشكل حصري بالتزامن مع عرضه على واتش إت الإلكترونية خلال موسم رمضان المقبل.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، ميمى جمال وعدد آخر من الفنانين، وتأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي وإنتاج مشترك بين شركتي "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدي جوهر"، ويجسد ياسر جلال خلال أحداث العمل شخصية رجل أعمال متزوج من مي عمر.

"علاقة مشروعة" يجمع ياسر جلال ومي عمر مجدداً في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسل "الفتوة" في شهر رمضان من عام 2020 والذى دارت أحداثه في حي الجمالية قبل 100 عام، وقدما الثنائي قصة حب واجهت العديد من الصعوبات خلال العمل حتى انتهت بالزاوج في نهاية الأحداث.

وقدم ياسر جلال مسلسل "الاختيار 3" في شهر رمضان الماضي، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسي، نور محمود، خالد زكي، منى عبد الغني، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوي وعدد كبير من الفنانين.

أما مي عمر فعرض لها مؤخراً في السينمات فيلم "تحت تهديد السلاح" والذي قدمت بطولته مع حسن الرداد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جوري بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.