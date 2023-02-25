السبت 25 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تنظم ندوة توعوية بأضرار الإدمان في بورسعيد

القوى العاملة
القوى العاملة

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، ندوة توعوية عن مفاهيم الحقوق والواجبات للعمال بما يضمن توفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة بما يكفل تحقيق الاستقرار في بيئة العمل، والتعريف بأضرار التدخين ومخاطر الإدمان والمخدرات ومخاطره على حياة الفرد والمجتمع، بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام لمحافظة بورسعيد، ومديرية الأوقاف، وذلك بحضور 30 عاملاً.

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وأكد عبد الونيس عبدالله، مدير المديرية، في كلمته على ضرورة نشر الوعي بين طرفيّ العملية الإنتاجية لاستقرار بيئة العمل والاهتمام بالتوعية بدليل الحقوق والواجبات للعمّال بهدف حفظ التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، العمال وأصحاب الأعمال من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر ٢٠٣٠. 

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وخلال الندوة تم عرض فيلم تسجيلي يوضح مراحل التطوير وتحسين جودة الإنتاج في مجال صناعة الملابس الجاهزة وإدخال تقنيات حديثة تطور العمل بالشركة وتدريب العمال عليها والخدمات العمالية التي تقدم للعمال  للوصول لأفضل كفاءة وخبرة ومهارة في العمل.

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وعقب الندوة تفقد مدير المديرية أقسام الإنتاج بالشركة بحضور مديري ومسؤولي الشركة زكريا الشوبكي، والعميد عادل عباس، ومصطفى حلمي، ومحمد صالح، والسيد عبدالظاهر، وعبدالله غزي، ومحمود سعد.

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مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ندوة توعوية ظروف العمل وحدة السكان بورسعيد المنطقة الحرة العامة للاستثمار

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وائل لطفي

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