السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: تسليم عقود عمل لذوي الهمم بدمياط

القوى العاملة
القوى العاملة

أعلنت مديرية القوى العاملة بدمياط، عن تسليم 15 عقد عمل لذوي الهمم لدمجهم بسوق العمل، وذلك من خلال متابعة المنشآت والتأكد من استيفاء نسبة الـ 5%.

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وقالت منى الأطروش، مدير المديرية، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالاهتمام بذوي القدرات الخاصة وتوفير فرص تدريب وعمل لائقة لهم؛ لدمجهم في سوق العمل ورعايتهم وتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم نحو تحقيق التنمية.

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وأوضحت مدير المديرية في تقريرها للوزارة، أن المديرة تقوم بمتابعة ترشيح راغبي العمل على هذه الفرص وإجراء مقابلات بديوان المديرية ومكتب التشغيل بدمياط الجديدة واستكمال أوراق الترشيح وتحرير عقود العمل والتأمين عليهم.

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مديرية القوى العاملة بدمياط عقد عمل ذوي الهمم سوق العمل وزير القوى العاملة حسن شحاتة ذوى القدرات الخاصة تدريب

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