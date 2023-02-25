«القوى العاملة»: تسليم عقود عمل لذوي الهمم بدمياط

أعلنت مديرية القوى العاملة بدمياط، عن تسليم 15 عقد عمل لذوي الهمم لدمجهم بسوق العمل، وذلك من خلال متابعة المنشآت والتأكد من استيفاء نسبة الـ 5%.

وقالت منى الأطروش، مدير المديرية، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالاهتمام بذوي القدرات الخاصة وتوفير فرص تدريب وعمل لائقة لهم؛ لدمجهم في سوق العمل ورعايتهم وتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم نحو تحقيق التنمية.

وأوضحت مدير المديرية في تقريرها للوزارة، أن المديرة تقوم بمتابعة ترشيح راغبي العمل على هذه الفرص وإجراء مقابلات بديوان المديرية ومكتب التشغيل بدمياط الجديدة واستكمال أوراق الترشيح وتحرير عقود العمل والتأمين عليهم.