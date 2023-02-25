السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الصور الأولى لمسلسل «أسيل» بطولة ثراء جبيل وباسل الزارو

ثراء وباسل
ثراء وباسل

أطلقت الجهة المنتجة، لمسلسل "أسيل" بطولة ثراء جبيل، والمكون من 15 حلقة، الصور الأولى من كواليس العمل الذي يتواصل تصويره حاليًا في محافظة الفيوم، حيث تم الانتهاء من جزء كبير في أحداث العمل تمهيدًا لعرضه خلال الأيام القليلة المقبلة على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ليكون آخر الأعمال المعروضة خارج الموسم قبل حلول شهر رمضان المبارك.

مسلسل "أسيل" من بطولة ثراء جبيل، باسل الزارو، أحمد سلطان، سلوى محمد علي، إلهام عبدالبديع، بدرية طلبة، إسراء رخا، أحمد بلال، ملك بدوي، حسن العدل، ياسر صادق وعدد آخر من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف محمد جلال، وإخراج معتز حسام، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي ويُطرح أكثر من قضية.

ويسجل "أسيل" ثالث مسلسلات "إيما لاين" بعدما قدمت مسلسلي "سوشيال" من 15 حلقة بطولة أحمد زاهر، ميرنا نور الدين، جيهان خليل عابد عناني، عبدالعزيز مخيون، إسلام حافظ، فرح الزاهد، و"دوبامين" بطولة ريم مصطفى، محمد كيلانى، باسل الزارو، بسنت شوقى، تيام مصطفى قمر، إسراء رخا، مروان يونس،  وضيف الشرف أحمد بلال، والعملين من تأليف محمد جلال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وتم عرضهما على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتشارك ثراء جبيل، في دراما رمضان المقبل بمسلسليّ "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، وهو من إخراج حسين المنباوي، بالإضافة إلى مسلس "تحت الوصاية" بطولة منى زكي، دياب، أحمد صلاح حسني، نهى عابدين، مها نصار، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، فيما كان آخر أعمال باسل الزارو، مسلسل "دوبامين" الذي تم عرضه في شهر أكتوبر الماضي.

 

 

 

 

يذكر أن ثراء جبيل تشارك فى دراما رمضان المقبل بمسلسلى "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة ومى عز الدين وفتحى عبد الوهاب وأحمد صلاح حسنى وإخراج حسين المنباوى، و"تحت الوصاية" بطولة منى زكى دياب، أحمد صلاح حسنى، نهى عابدين، مها نصار وإخراج محمد شاكر خضير، فيما كان آخر أعمال باسل الزارو مسلسل "دوبامين" الذى تم عرضه فى شهر أكتوبر الماضى.

اعمال الاوف سيزون الصور الأولى المتحدة للخدمات الإعلامية باسل الزارو بسنت شوقي تيام مصطفى قمر دراما رمضان

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