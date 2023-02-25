المشدد 7 سنوات والغرامة لمتهم بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه في نطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس في القضية رقم 22792 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، المقيدة برقم 3603 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

البداية عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم محمد أ ع أ، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما بدائرة مركز شرطة بلبيس.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذًا لإذن جهات التحقيق، فيما عثر بحوزته على كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه بدائرة مركز شرطة بلبيس، وسلاح ناري (بندقية خرطوش) وطلقات لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.