مجلس أمناء مهرجان أسوان يناقش التحضيرات النهائية لدورته السابعة

عقد مجلس أمناء مهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة اجتماعًا برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي؛ لمناقشة الترتيبات النهائية للدورة السابعة التي ستُعقد في الفترة من 5 إلى 10 مارس المقبل.

وناقش مجلس الأمناء خلال الاجتماع التحديات التي تواجه الدورة السابعة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، كما ناقش الترتيبات الخاصة بحفليّ الافتتاح والختام الذين سيقوم بإخراجهما المخرج هشام عطوة، للعام السادس على التوالي.

ويكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الفنانة نبيلة عبيد، عن مجمل مشوارها السينمائي، والإعلامية درية شرف الدين تقديرًا لدورها في نشر الثقافة السينمائية، إضافة إلى تكريم الفنانة الإسبانية كوكا إسكريبانو، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج، والمخرجة والمنتجة التونسية الكبيرة سلمي بكار.

ويعقد دورته السابعة في الفترة من 5 إلى 10 مارس، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان.