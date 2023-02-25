الداخلية تضبط مخدرات بقيمة مليونى جنيه فى الشرقية

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة فاقوس، وبحوزته «522 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 52,200 كيلوجرام- مبلغ مالى- هاتف محمول»، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسيارة لترويج تجارته غير المشروعة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ«2,600,000» مليون جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.