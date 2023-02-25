السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد حبس مرتضى منصور.. علاء مقلد رئيسًا للزمالك لحين إجراء انتخابات

علاء مقلد
علاء مقلد

كشف مصدر مسئول داخل الزمالك عن تطورات الموقف بعد تأييد حبس رئيس النادي في سب وقذف رئيس وأعضاء مجلس الأهلي،.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه حسب اللائحة الداخلية يتولى المدير التنفيذي للنادي اللواء علاء مقلد رئاسة النادي، ويعاونه المدير المالي ومدير النشاط الرياضي، لحين إجراء انتخابات على مقعد رئيس الزمالك في أقرب فرصة.

وأوضح أن في ظل استمرار المجلس الحالي، لن يتم تعين أي لجنة أو رئيس مؤقت للزمالك، ولكن وفقًا للائحة، في حالة تقديم الاستقالة الجماعية يتوجب على وزير الشباب والرياضة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي لحين إجراء انتخابات في أقرب وقت. 

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض طعن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف محمود الخطيب، وأعضاء مجلس إدارة نادي الأهلي، والسابق الحكم في إحداها بالحبس حضوري لمدة شهر وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص، وتأييد حبسه.

وأوصت نيابة النقض، في مذكرتها، برفض الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، وتأييد حكم حبسه شهرًا الصادر ضده.

علاء مقلد حبس المستشار مرتضى منصور الزمالك محمود الخطيب الاهلى

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