الإذاعى شحاتة العرابى: أديت عملى فى إذاعة القرآن الكريم بأمانة وإحالتى للمعاش سُنة الحياة

حلّ الإذاعي القدير شحاتة العرابي ضيفًا على حلقة اليوم، السبت، من برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، وتحدث عن مشواره المهني وإحالته للتقاعد.

وقال العرابي: «الحمد لله أديت عملي بأمانة وابتغاء مرضاة الله، لكن إحالتي للمعاش سُنة الحياة، وبالتالي فأنا راضٍ بقدر وقضاء الله».

الإذاعى شحاتة العرابى: أحمد الله على حب الناس

وأضاف: «بالنسبة للحب الكبير الذي أحظى به على السوشيال، فأنا أقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، بعض الأشخاص المحبين لي أنشأوا صفحة لي وقناة أيضا، وجزاهم الله خيرا، وكل ما أقوله في الإذاعة وأقدمه في أي مكان يقدمونه للناس، أنا إنسان أحب قضاء أغلب وقتي أمام الكتب التراثية».

وحول بعض مطالبات الجمهور لإذاعة القرآن الكريم بمد فترة عمله، قال: «هذه مسألة صعبة جدًا، وأنا أحمد الله على حب الناس، لم أطلب هذا الأمر ولم أسعَ إليه، لكنني كنت أريد ابتغاء مرضاة الله».