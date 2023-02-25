قيادات مجمع المثال المسيحى يقدمون التهنئة لرئيس الطائفة الإنجيلية

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم السبت، القس كمال لطفي، رئيس مجمع المثال المسيحي، والدكتور نادر ميشيل، مدير كلية لاهوت مجمع المثال المسيحي، بالشراكة مع كلية لاهوت اكسبلورنيشنز للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية، وعددًا من قيادات المجمع، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة فوز الدكتور القس أندريه زكي بانتخابه رئيسا للطائفة الإنجيلية بمصر.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالضيوف معبرًا عن سعادته الكبيرة بالتهنئة، وزيارة قيادات مجمع المثال وكلية اللاهوت، ودورهم في خدمة المجتمع المصري، وقال: "الرسالة الروحية الأولى للكنيسة هي التمسك بكلمة الله، واهتمامي الأول بالكنيسة المحلية والشباب وهما مستقبل الطائفة الإنجيلية في مصر، كما نستثمر جميع علاقاتنا الدولية لصالح بلادنا، بجانب أن علاقاتنا المسكونية قوية وقائمة على المحبة وبناء اللحمة بين الكنائس هدفنا الرئيسي".

ومن جانبه عبر رئيس مجمع المثال عن سعادته الكبيرة بانتخاب الدكتور القس أندريه زكي، كما أشاد بنشاط رئيس الطائفة الرعوي في مختلف محافظات مصر، متمنيًا مزيدًا من النجاح وما يضيف إلى الطائفة الإنجيلية وبلادنا الغالية مصر".

وضم وفد مجمع المثال المسيحي وكلية لاهوت مجمع المثال بالشراكة مع كلية لاهوت اكسبلورنيشنز، الدكتور هاني سميح، نائب المدير وعميد الكلية، والدكتورة سوسنة حنا، مديرة أكاديمية الموسيقى والعبادة بالكلية، والمهندسة سوزي مجدي، مدير شؤون الطلاب بالكلية، والقس اختيار خليفة، سكرتير المجمع، والقس بيتر مور، رئيس مجمع المثال في اتلانتيك بكندا، والصحفي رضا عزت، المستشار الإعلامي للكلية.

يذكر أنه استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وذلك للتهنئة بفوزه في انتخابات رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر لفترة جديدة، معبرًا عن سعادته بفوز "زكي" بإجمالي أصوات المجلس الإنجيلي العام، والذي من جانبه رحب رئيس الطائفة الإنجيلية بزيارة الأنبا أرميا، ودار حوار مطول مليئ بالمحبة.

وفي نفس السياق استقبل "زكي" المطران الدكتور سني إبراهيم عازر، مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية بالأردن والأراضي المقدسة، لتهنئته، معبرًا عن سعادته الكبيرة بفوز الدكتور القس أندريه زكي في الانتخابات رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بإجماع الأصوات، وهو ما يعكس كفاءة وقدرة "زكي" على قيادة الطائفة الإنجيلية بمصر في المرحلة الجديدة، بجانب اعتزازه وفخره الكبير بتوافق جميع أعضاء المجلس الإنجيلي العام، الممثلين عن الكنائس الإنجيلية بمصر.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بمطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية بالأراضي المقدسة، وقال: "أعتز بتهنئتكم الغالية العزيزة، وسعداء بزيارتكم لمصرنا الغالية، وتربطنا علاقات محبة حقيقية متجذرة".

وأضاف مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية بالأراضي المقدسة: "نرتبط بمشاعر إخاء ومحبة كبيرة مع الشعب المصري، ونثمن مجهود الدولة المصرية ودروها المؤثر في دعم القضية الفلسطينية".

وقد أعلنت لجنة انتخابات رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر الأسبوع الماضي فوز الدكتور القس أندريه زكي بمنصب رئيس الطائفة، والدكتور القس جورج شاكر، بمنصب نائب رئيس الطائفة لفترة جديدة.

3b39c99d-f9a6-4495-b990-e964824b82aa

f592bb5b-e33b-4ea9-a374-2355d07d1eab

f592bb5b-e33b-4ea9-a374-2355d07d1eab