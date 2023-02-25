«عبد الهادي»: إصدار الصكوك الإسلامية خطوة لوقف زيادة عجز الموازنة العامة

قال الدكتور محمد عبدالهادي الخبير الاقتصادي، إن فكرة الصكوك الاسلامية من أفضل الأدوات المالية خلال المرحلة الحالية، خاصة أنها اثبتت نجاحها في العديد من الدول الأخرى، مثل ماليزيا واندونيسيا و بعض دول الشرق الأوسط.

وأوضح أن المدة الزمنية القصوى للصكوك لاتزيد عن 30 عامًا حتى يتم التحصيل، مؤكدًا أن الإقبال الكبير على الصكوك المصرية جاء نتيجة تزاحم المستثمرين، الواصل عددهم إلى 250 مستثمر خلال فترة زمنية وجيزة، حيث قاموا بعرض حوالي 6.2 مليار دولار للاكتتاب فى الصكوك، لتكتفي الحكومة بـ 1.5 مليار دولار فقط، الأمر الذى يعكس أهمية الإقبال على تلك الصكوك نتيجة زيادة العائد الذى يعد الأعلى على مستوى العالم.

وحول فائدة طرح الصكوك الإسلامية المصرية، أكد الدكتور محمد عبد الهادي، أن هناك فوائد متعددة جراء طرح الصكوك، أبرزها دخول نقد أجنبي لدعم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزي، فضلًا عن جذب استثمارات دولارية جديدة، ما ينعكس بالتبعية على تحركات سعر صرف الدولار، ومن ثم توفير السلع و مدخلات الانتاج، ما يتبعه تراجع مستويات الأسعار للسلع و أيضا خفض معدلات التضخم ، علاوة على زيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري، فضلًا عن تلاشي عبئ زيادة عجز الموازنة العامة للدولة نتيجة طرح صكوك بدلًا من الاقتراض او طرح سندات بعوائد مرتفعة .

تفاصيل إصدار الحكومة المصرية أول صكوك سيادية

وأعلنت وزارة المالية - في وقت سابق- تفاصيل إصدار الحكومة المصرية أول صكوك سيادية وفقا للشريعة الإسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار منتصف الاسبوع الماضي .

وبحسب بيان من الوزارة ، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر نجحت في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات.

وأضاف الوزير أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب علي السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من 70 نقطة، حيث تم خفض سعر العائد على الطرح بنحو 75 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.625% ليغلق تسعير الإصدار عند 10.875%.

وذكر أن هذا الإصدار شهد إقبالًا ملحوظًا وتقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء، مؤكدا أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.