السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 من أسرة واحدة باختتاق بسبب تسرب غاز في بني سويف

أرشيفية
أرشيفية

أصيب زوج وزوجته و2 من أبنائهما، اليوم السبت، جراء تسرب غاز داخل منزلهم بقرية "ابشنا" التابعة لمركز بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن إصابة زوج وزوجته و2 من أبنائهما بعد تعرضهما لاختناق بادعاء تسرب غاز داخل منزلهم داخل منزلهم بقرية ابشنا التابعة لمركز بنى سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقلهم إلى أقرب مستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن المصابين من أسرة واحدة وهم  الزوج ويدعي "شريف.ر.م" 42 سنة، و"فتحية.ع.ا" 45 سنة، وأبنائهما "محمود" 15 سنة، "سلوى" 10 سنوات وجميعهم مقيمون بقرية ابشنا ومصابين بضيق بالتنفس، تم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الإولية لها وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.

وفي سياق آخر، أصيب 4 أشخاص بينهم اثنين من دولة الهند، بإصابات بسيطة في حادث سير، إثر حادث تصادم أتوبيس بسيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بحري نفق سنور بحوالي 2 كيلو، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي بحري نفق سنور بحوالي 2 كيلو، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بني سويف سيارات الإسعاف قسم الإستقبال مستشفى بني سويف التخصصي مركز بنى سويف

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وائل لطفي

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