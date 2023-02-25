السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بينهم ربة منزل.. ضبط 4 هاربين من 81 حكمًا قضائيًا بكفرالشيخ

ضبط متهمة
ضبط متهمة

قامت مباحث تنفيذ الأحكام بكفرالشيخ بضبط 4 أشخاص، بينهم ربة منزل، هاربين من أحكام قضائية متعددة، خلال حملة أمنية مكبرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وضبطت الحملة المحكوم عليه «أ.خ» 45 سنة، عامل، مقيم بمركز قلين، والمطلوب في 17 حكماً، والمحكوم عليه «س.م» 49 سنة، عامل زراعي، ومقيم بدائرة مركز الرياض، والمطلوب في 21 حكماً؛ 13 جزئياً، 8 أحكام مستأنفة.

كما تمكنت الحملة من ضبط المحكوم عليه «ر.م» 35 سنة، فلاح، ومقيم بدائرة مركز سيدي سالم، والمطلوب في 31 حكماً؛ 24 جزئياً، وحكم مستأنف، و6 غرامات، والمحكوم عليها «ن.ح» 48 سنة، ربة منزل، ومقيمة بدائرة مركز فوة، والمطلوبة في 12 حكماً؛ 8 أحكام جزئية، و4 أحكام مستأنفة.

مباحث تنفيذ الأحكام كفر الشيخ ربة منزل أحكام قضائية حملة أمنية مكبرة

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