بينهم ربة منزل.. ضبط 4 هاربين من 81 حكمًا قضائيًا بكفرالشيخ

قامت مباحث تنفيذ الأحكام بكفرالشيخ بضبط 4 أشخاص، بينهم ربة منزل، هاربين من أحكام قضائية متعددة، خلال حملة أمنية مكبرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وضبطت الحملة المحكوم عليه «أ.خ» 45 سنة، عامل، مقيم بمركز قلين، والمطلوب في 17 حكماً، والمحكوم عليه «س.م» 49 سنة، عامل زراعي، ومقيم بدائرة مركز الرياض، والمطلوب في 21 حكماً؛ 13 جزئياً، 8 أحكام مستأنفة.

كما تمكنت الحملة من ضبط المحكوم عليه «ر.م» 35 سنة، فلاح، ومقيم بدائرة مركز سيدي سالم، والمطلوب في 31 حكماً؛ 24 جزئياً، وحكم مستأنف، و6 غرامات، والمحكوم عليها «ن.ح» 48 سنة، ربة منزل، ومقيمة بدائرة مركز فوة، والمطلوبة في 12 حكماً؛ 8 أحكام جزئية، و4 أحكام مستأنفة.