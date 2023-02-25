السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 251 كيلو لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بالغربية

أسماك فاسدة
أسماك فاسدة

تحفظت مديرية الطب البيطري بالغربية، على 251 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة"، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

كان مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، قد كلّف لجانًا تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكامًا للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقًا مع الجهات المعنية.

وتم رصد 251 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" مجهولة المصدر وبيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الآخر يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك.

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليلها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

مديرية الطب البيطرى الغربية اسماك مدخنة غير صالحة لحوم مذبوحة الاسواق

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وائل لطفي

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