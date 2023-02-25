«مصر للطيران» تتسلم طائرة جديدة من طراز «آيرباص A321neo»

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، عن وصول طائرة جديدة من طراز آيرباص A321neo، لتنضم إلى أسطول الشركة بداية من اليوم.

كان الفريق الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، قد أعلن أن الشركة الوطنية مصر للطيران سوف تستقبل طائرة جديدة لضمها لأسطول الناقل الوطني، من طراز A320n، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية تستمر في خطتها التنموية لزيادة أسطولها الجوي.

يذكر أن شركة مصر للطيران للشحن الجوى، تسلمت قبل عدة أيام طائرة جديدة من طراز بوينج B737-800SF بعد تحويلها من طائرة ركاب لطائرة شحن جوي.

وتعاقدت شركة مصر للطيران للشحن الجوى مع شركة Commercial Jet الأمريكية الرائدة فى مجال تحويل الطائرات من طائرات ركاب إلى طائرات شحن، وتعد هذه الطائرة أول طائرة شحن يتم تحويلها من طراز B737-800SF وتقوم بتشغيلها شركة مصر للطيران ليبلغ أسطول الشركة الوطنية من طائرات الشحن الجوي 4 طائرات.

وصرح الطيار جاسر حسين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، بأن الشركة وقعت إتفاقية تعاون مع شركة "سيفا" العالمية في مجال نقل البضائع بين عدة دول في أفريقيا وأوروبا والأمريكتين لتعزيز التعاون في مجال الشحن الجوي وتغذية شبكة مصر للطيران من الصادرات والواردات من خلال ملئ الفراغات المتاحة على الطائرات عن طريق وكلاء البيع الذين تتعامل الشركة معهم وكذلك لجذب المزيد من العملاء لنقاط الشبكة الخاصة بالشركة.

وأضاف حسين: «تعد هذه الاتفاقية خطوة أولي تجاه تأسيس شراكة طويلة الأمد بين الشركتين للعب دور هام للمساهمة في التنوع الإقتصادي للدولة».

وأكد حسين أن هذه التعاقدات الجديدة نتيجة للخدمة المميزة التى تقدمها شركة مصر للطيران للشحن الجوى فى مختلف النقاط التى تطير إليها، ما يؤكد أن الشحن الجوى هو أحد الأنشطة الرئيسية التي تحقق الخطة التى تتبناها وزارة الطيران المدنى لتحويل مطار القاهرة إلى مطار محورى.

وأوضح أن الشركة تستهدف تطوير أسطولها الجوي لمواكبة ارتفاع التشغيل حيث تسلمت الشركة مؤخراً طائرة من طراز B737-800SF بعد تحويلها من طائرة ركاب إلى طائرة شحن جوي بواسطة شركة Commercial Jet الأمريكية في إطار دعم الأسطول واستيعاب أكبر عدد ممكن من طلبات الشحن الجوي.