حدث ليلا.. مصرع 4 في تسرب الغاز بالمنيا وطنطا

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا»، والتي جاء أبرزها:

مصرع طالب بسبب تسرب الغاز بمنزله في المنيا

لقي طالب مصرعه، الجمعة، نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون بعد تسرب من أسطوانة بوتاجاز داخل منزله في إحدى قرى مركز العدوة بأقصى شمال غربي محافظة المنيا، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول مصطفي ربيع سلامة 12 عاما، طالب، مقيم بقرية البسقلون في غرب مركز العدوة إلى المستشفى المركزي جثة هامدة.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي إلي موقع الحادث، وإجراء التحريات الأولية تبين أن الطالب لقي مصرعه داخل منزل كائن بقرية البسقلون التابعة للوحدة المحلية ببني عامر، اختناقا بغاز أول أكسيد الكربون الذي تسرب من اسطوانة بوتاجاز منزلية.

وفاة 3 أشخاص فى تسريب للغاز داخل شقة بطنطا

توفي 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسرب الغاز داخل شقتهم بمنطقة ترعة الشيتي بطنطا بمحافظة الغربية، وانتقلت سيارتا إسعاف نقلت الجثامين للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ بحدوث تسريب غاز داخل شقة سكنية بمنطقة ترعة الشيتي.

مصرع طفل في حريق نشب بشقة سكنية في كرداسة

لقي طفل مصرعه في حريق نشب بشقة سكنية في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة.

كان بلاغ ورد لضباط الحماية المدنية بالجيزة من غرفة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية، علي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، وأسفر الحريق عن مصرع طفل يبلغ من العمر 9 سنوات.

إصابة طبيبة تحاليل وصيدلانية إثر انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية

أصيبت طبيبتان بكدمات وسحجات وكسور، إثر انقلاب سيارة ملاكى، على طريق الإسماعيلية بورسعيد بالكيلو 9 اتجاه الإسماعيلية بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وتلقت أجهزة الأمن بالإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري إبراهيم مساعد محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بانقلاب السيارة رقم “1341 ر ب ط” بالكيلو 9 على طريق الإسماعيلية بورسعيد.

لجمع التبرعات.. حبس عامل انتحل صفة ضابط شرطة على «فيسبوك»

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الجمعة، حبس شاب انتحل صفة ضابط شرطة على "فيسبوك" لجمع التبرعات من الأهالي بالمقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وقال إنه انتحل صفة ضابط ووضع صورة شخصية يرتدي خلالها زي ضابط شرطة، عبر حسابه الشخصى على "فيسبوك" وطلب المساعدة من أحد الأشخاص فى جمع تبرعات لتدبير مبلغ مالى لعلاج حالة مرضية.

إصابة 12 شخصًا فى حادث تصادم بين سيارتين بالإسماعيلية

أصيب 12 مواطنا بإصابات مختلفة بين كدمات وسحجات وجروح نتيجة تصادم سيارة “ميكروباص” وأخرى “ملاكي” بمفارق سرابيوم على طريق "الإسماعيلية - السويس"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى.

البداية بلاغ تلقته أجهزة الأمن بالإسماعيلية بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق "الإسماعيلية- السويس"، بمفارق سرابيوم سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص.