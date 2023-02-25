بيرو تستدعي سفيرها لدى المكسيك

أعلنت رئيسة بيرو دينا بولوارتي، أنها استدعت سفير بلادها لدى المكسيك.

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، أوضحت بولوارتي، أن قرارها جاء احتجاجاً على التصريحات التي أدلى بها الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في وقت سابق الجمعة، ضد حكومتها، وقالت إنها تتعارض مع الحق الدولي في عدم التدخل بالشؤون الداخلية لأية دولة.

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت الشرطة البيروفية عن أن المحتجين حاولوا اقتحام مطار "خورخي تشافيز" الدولي بالعاصمة ليما، وأن الشرطة تمكنت من منعهم من ذلك.



وأكد بيان للشرطة،، أن أفراد الشرطة تمكنوا من تفريق المتظاهرين المتجهين إلى المطار، ويحرسون المطار حاليًا.



يذكر أن الاحتجاجات في بيرو، التي يطالب المشاركون فيها بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، مستمرة في البلاد منذ عزل البرلمان للرئيس بيدرو كاستيليو في ديسمبر الماضي.



وقتل في الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين ما لا يقل عن 58 شخصا، وأصيب أكثر من ألف شخص بجروح.



وأعلنت الحكومة عن حالة الطوارئ في بعض مناطق البلاد، حيث قطع المتظاهرون الطرق وحاصروا المطارات وبعض المواقع الحيوية.