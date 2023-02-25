أمسيات فنية وثقافية اليوم السبت 25 فبراير 2023

يحتضن متحف الفنون الجميلة، بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، والتابع لقطاع الفنون التشكيلية، في السادسة من مساء اليوم السبت 25 فبراير 2023، عرضين مسرحيين، العرض الأول بعنوان “إتكلم عربي”، والعرض الثاني بعنوان “برة الصندوق”.

والعرض المسرحيين، نتاج ورشة تعليم أسس فن التمثيل والارتجال ومن إخراج محمد عدلي ياسين.

وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ ينظم نادي سينما مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، عرض للفيلم الروائي الكوري الطويل “3-Iron”، أو “المنازل الفارغة”، والفيلم من إنتاج كوريا الجنوبية عام 2004، وتبلغ مدة عرضه 88 دقيقة. حاز الفيلم على العديد من الجوائز و الترشيحات في مهرجانات و مسابقات سينمائية دولية.

ــ مسيرة الشاعرة “مي صايغ” بصالون زين العابدين فؤاد

في سياق متصل، تبث في الثامنة مساء عبر تطبيق زووم، أمسية جديدة من أمسيات صالون زين العابدين فؤاد الثقافي، والتي تقام تحت عنوان "مي صايغ .. شاعرة ومناضلة فلسطينية من طراز نادر.

ويشارك في الأمسية كل من الكاتبات والكتاب الفلسطينيين: جيهان الحلو، جميلة خويلد، رندة الجبجي، هيام بسيسو، عبير الجبجي، وعبد القادر ياسين، ويدير الأمسية الشاعر زين العابدين فؤاد.

ــ التعصب الرياضي في مكتبة مصر العامة

كما تنظم مكتبة مصر العامة، بمقرها الكائن بشارع النيل، بجوار مجلس الدولة، في الرابعة عصر اليوم، ندوة عامة تحت عنوان “التعصب الرياضي .. كيف نحمي المجتمع من الخطر”.

ويشارك في اللقاء كل من: الدكتور سامي عبد العزيز، دكتورة مني الحسيني، الكاتب إبراهيم مسيحة، الإعلامي نشأت الديهي، والكاتب أيمن عدلي، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي أحمد أيوب.

ويتطرق اللقاء إلي الخطر الذي يشكله التعصب الرياضي، وما يثيره من فتن ونزاعات بين أفراد المجتمع الواحد، وكيفية نزع فتيل التعصب الرياضي من خلال نشر سياسة اختلاف الآخر، واحترام المخالف في الرأي.

ــ سبل حماية المستهلك في الجمعية المصرية للتنوير

وفي السادسة مساء اليوم أيضا، تعقد بالجمعية المصرية للتنوير، بمقرها الكائن بشارع أسما فهمي مصر الجديدة، ندوة عامة تحت عنوان “الأزمة الاقتصادية وسبل حماية المستهلك”، وتحل في ضيافة الجمعية وتحاضر في الندوة، الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لهيئات حماية المستهلك، ورئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك.

ويتناول اللقاء طرق وسبل حماية المستهلك في ظل جشع التجار، والحلول لمواجهة ارتفاع السلع، ومنها حملات ومبادرات مقاطعة السلع التي ترتفع بلا مبرر، ارتفاع استفزازي.

ــ حفل مركز تنمية المواهب بالجمهورية

كما يستقبل مسرح الجمهورية بعابدين، في الثامنة مساء، حفل مركز تنمية المواهب. وفي نفس التوقيت، يحتضن المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، حفل افتتاح مهرجان اتجاهات عربية.

والحفل قيادة المايسترو محمد شرارة، ويشارك به العازفان الدكتور حسن شرارة ( فيولينة )، وميرا نادر (بيانو) وكورال أكابيلا تدريب مايا جيفينيريا ويضم افتتاحية لـ أشرف فؤاد، كونشيرتو الفيولينة والاوركسترا لـ عطية شرارة، عمل للبيانو والاوركسترا تى تى حياة فرعون الغامضة لـ محمد عادل، نوح للكورال والاوركسترا لـ عمر محمد، سيمفونية لـ أمير عوض وصورة للكورال والاوركسترا بعنوان “أبو سمبل” لـ عزيز الشوان.