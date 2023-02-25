نائب محافظ الوادى تتفقد معرض المنتجات البيئية واليدوية بصحبة «سيدات الأعمال»

تفقّدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد ووفد سيدات الأعمال، معرض المنتجات البيئية واليدوية الذي تقيمه المحافظة على هامش فعاليات مؤتمر "جمعية سيدات أعمال مصر ٢١"؛ بهدف تمكين أصحاب الحرف اليدوية والتوسع في تسويق منتجاتهم، ترافقها السيدة أمنية مسعود مدير وحدتي السكان وتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة.

وشهد المعرض توافد كبير لضيوف المُحافظة منذ الصباح الباكر، الذين قاموا باقتناء التذكارات المختلفة من منتجات المحافظة اليدوية المحلية.

وأشادت بتنوع وجودة المنتجات المعروضة، التي شملت أعمال (الخزف، والخوص، والكليم والسجاد، والحلي، ومنتجات التجميل الطبيعية من خامات البيئة، والرسم بالرمال) وغيرها، مؤكدةً قدرة المنتج المحلي على المنافسة واقتحام الأسواق العالمية.

كما وجّهت بإعداد قاعدة بيانات بجميع المنتجات المعروضة ومواصفاتها؛ لتسويقها إلكترونيًا عبر منصة "أيادي مصر" وغيرها من المنصات والجهات المهتمة ومنها مجموعات سيدات الأعمال؛ بما يسهل الوصول إليها وشراءها في أي وقت، ويعزز فرص أصحاب هذه الحرف في التوسع وزيادة الدخل.

معرض المنتجات البيئية واليدوية

معرض المنتجات البيئية واليدوية