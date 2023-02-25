نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم وترددات القنوات الناقلة، حيث يحرص عشاق الكرة على معرفة مواعيد مباريات اليوم السبت 25-2-2023 وترددات القنوات الناقلة، حيث يشهد جدول مواعيد مباريات اليوم العديد من المواجهات في: الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الفرنسي والدوري السعودي ودوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم السبت 25-2-2023 وترددات القنوات الناقلة

وتستعرض الدستور مواعيد مباريات اليوم السبت 25-2-2023 وترددات القنوات الناقلة في التقرير الاتي:

مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

إيفرتون ضد أستون فيلا

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي إن سبورتس أتش دي اكسترا 1.

ليدز يونايتد ضد ساوثهامبتون

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 2.

ليستر سيتي ضد أرسنال

يُقام اللقاء في أهم مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 2.

وست هام يونايتد ضد نوتينجهام فورست

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 3.

بورنموث ضد مانشستر سيتي

يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

كريستال بالاس ضد ليفربول

يُقام اللقاء في تمام الساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 9:45 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اكسرا اتش دي 2.

مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني



إسبانيول ضد ريال مايوركا

يُقام اللقاء في تمام الساعة 5:00 بتوقيت أبو ظبي، 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 3:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

قاديش ضد رايو فاليكانو

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:15 بتوقيت أبو ظبي، 6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:15 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

يأتي ديربي مدريد في أقوى مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

فالنسيا ضد ريال سوسيداد

يُقام اللقاء في تمام الساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي



إمبولي ضد نابولي

يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و “Startz Play APP”.

ليتشي ضد ساسولو

يُقام اللقاء في تمام الساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 9:45 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميم 1 و “Startz Play APP”.

مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي



أنجيه ضد ليون

يُقام اللقاء في تمام الساعة 8:00 بتوقيت أبو ظبي، 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 6:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

مونبلييه ضد لانس

يُقام اللقاء في تمام الساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.