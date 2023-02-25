السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 25-2-2023 وترددات القنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم وترددات القنوات الناقلة، حيث يحرص عشاق الكرة على معرفة مواعيد مباريات اليوم السبت 25-2-2023 وترددات القنوات الناقلة، حيث يشهد جدول مواعيد مباريات اليوم العديد من المواجهات في: الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الفرنسي والدوري السعودي ودوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم السبت 25-2-2023 وترددات القنوات الناقلة

وتستعرض الدستور مواعيد مباريات اليوم السبت 25-2-2023 وترددات القنوات الناقلة في التقرير الاتي:

مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

إيفرتون ضد أستون فيلا

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي إن سبورتس أتش دي اكسترا 1.

ليدز يونايتد ضد ساوثهامبتون

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 2.

ليستر سيتي ضد أرسنال

يُقام اللقاء في أهم مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 2.

وست هام يونايتد ضد نوتينجهام فورست

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 3.

بورنموث ضد مانشستر سيتي

يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

كريستال بالاس ضد ليفربول

يُقام اللقاء في تمام الساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 9:45 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اكسرا اتش دي 2.

مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني
 

إسبانيول ضد ريال مايوركا

يُقام اللقاء في تمام الساعة 5:00 بتوقيت أبو ظبي، 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 3:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

قاديش ضد رايو فاليكانو

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:15 بتوقيت أبو ظبي، 6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:15 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

يأتي ديربي مدريد في أقوى مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

فالنسيا ضد ريال سوسيداد

يُقام اللقاء في تمام الساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي
 

إمبولي ضد نابولي

يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و “Startz Play APP”.

ليتشي ضد ساسولو

يُقام اللقاء في تمام الساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 9:45 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميم 1 و “Startz Play APP”.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

معلق مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي
 

أنجيه ضد ليون

يُقام اللقاء في تمام الساعة 8:00 بتوقيت أبو ظبي، 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 6:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

مونبلييه ضد لانس

يُقام اللقاء في تمام الساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

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