مواعيد مباريات اليوم السبت 25-2-2023 وترددات القنوات الناقلة
نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم وترددات القنوات الناقلة، حيث يحرص عشاق الكرة على معرفة مواعيد مباريات اليوم السبت 25-2-2023 وترددات القنوات الناقلة، حيث يشهد جدول مواعيد مباريات اليوم العديد من المواجهات في: الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الفرنسي والدوري السعودي ودوري أبطال أفريقيا.
مواعيد مباريات اليوم السبت 25-2-2023 وترددات القنوات الناقلة
وتستعرض الدستور مواعيد مباريات اليوم السبت 25-2-2023 وترددات القنوات الناقلة في التقرير الاتي:
مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي
إيفرتون ضد أستون فيلا
يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي إن سبورتس أتش دي اكسترا 1.
ليدز يونايتد ضد ساوثهامبتون
يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 2.
ليستر سيتي ضد أرسنال
يُقام اللقاء في أهم مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 2.
وست هام يونايتد ضد نوتينجهام فورست
يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 3.
بورنموث ضد مانشستر سيتي
يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.
كريستال بالاس ضد ليفربول
يُقام اللقاء في تمام الساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 9:45 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اكسرا اتش دي 2.
مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني
إسبانيول ضد ريال مايوركا
يُقام اللقاء في تمام الساعة 5:00 بتوقيت أبو ظبي، 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 3:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.
قاديش ضد رايو فاليكانو
يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:15 بتوقيت أبو ظبي، 6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:15 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.
ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد
يأتي ديربي مدريد في أقوى مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.
فالنسيا ضد ريال سوسيداد
يُقام اللقاء في تمام الساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.
مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي
إمبولي ضد نابولي
يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و “Startz Play APP”.
ليتشي ضد ساسولو
يُقام اللقاء في تمام الساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 9:45 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميم 1 و “Startz Play APP”.
مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي
أنجيه ضد ليون
يُقام اللقاء في تمام الساعة 8:00 بتوقيت أبو ظبي، 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 6:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.
مونبلييه ضد لانس
يُقام اللقاء في تمام الساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.