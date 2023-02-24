معلق مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

يطرح الملايين من عشاق الساحرة المستديرة تساؤلا حول معلق مباراة الزمالك والترجي فى دوري أبطال إفريقيا، المزمع أن تذاع عبر شاشة مجموع قنوات bein sport الرياضية، في مباراة مصيرية عقب تعادل نادي الزمالك مع المريخ السوداني في الجولة الثانية من دوري المجموعات، في حين فاز نادي الترجي التونسي على بلوزداد الجزائري.

معلق مباراة الزمالك والترجي فى دوري أبطال إفريقيا

تنقل مجموعة قنوات bein sport الرياضية المباراة التي تجمع بين نادي الزمالك المصري ونادي الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، وحددت المعلق الليبي محمد بركات للتعليق عليها.

وتمثل المباراة فرصة لنادي الترجي في التأهل إلى الدور القادم بعد خوض نصف مبارياته فقط، فيما تمثل المباراة الفرصة الأخيرة للقاعة البيضاء للصعود.

يخوض الترجي المباراة بعد أن تربع على صدرة المجموعة برصيد 6 نقاط عقب الفوز على فريق شباب بلوزداد الجزائري، فيما يخوض الزمالك المباراة وهو في المركز الثالث للمجموعة عقب خسارته من بلوزداد الجزائري في القاهرة والتعادل سلبيا أمام المريخ السوداني.



موعد مباراة الزمالك والترجي فى دوري أبطال إفريقيا

يطلق حكم المباراة التي تجمع بين نادي الزمالك المصري ونادي الترجي التونسي صافرة البداية يوم السبت الموافق 25 فبراير 2023 في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والثامنة بتوقيت أبو ظبي في ملعب ستاد رادس بتونس.

يذكر أن نادي الزمالك يخوض المباراة بقيادة المدرب البرتغالي جوزفالدا فيريرا، فيما يقود نادي الترجي التونسي المدرب الفني نبيل معلول، ويستعد كل فريق حاليا للمباراة، حيث دخل الفريقين في معسكر تدريب مغلق للاعبين والطاقم الفني للاتفاق على الخطة والإطمئنان على مستوى اللاعبين ومدى جهزهيتهم لخوض المباراة.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك في مباراة الترجي

يشغل تشكيل الزمالك لمواجهة الترجي التونسي فى دوري أبطال إفريقيا بال الملايين من مشجعى نادي الزمالك، حيث يتوقع الكثرين أن يكون تشكيل الفريق كما يلي:-

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي.

وسط الملعب: عمر جابر، عماد نبيل دونجا، محمد أشرف روقا، محمد عبد الشافي.

الهجوم: أحمد بلحاج، أحمد سيج زيزو، سيف الدسن الجزيري.

اقرأ أيضا

تفاصيل مباراة الزمالك والترجي