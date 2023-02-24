الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مجموعة الزمالك.. المريخ يستضيف شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

المريخ السوداني
المريخ السوداني

يستضيف فريق المريخ السوداني، نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في الثالثة من عصر اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (شهداء بنينة) بمدينة بنغازي الليبية، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا (موسم 2022-2023).

ويحتل شباب بلوزداد، وصافة المجموعة، برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المريخ، المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

ويطمح المريخ، لحصد انتصاره الأول في المجموعة، من أجل تحسين وضعيته، والدخول في دائرة التنافس على التأهل للدور ربع النهائي، أما الفريق الجزائري، لخطف النقاط الثلاث، من أجل مزاحمة الترجي التونسي، على الصدارة.

وكان المريخ، قد استهل مشواره في دور المجموعات، بالخسارة أمام مضيفه الترجي التونسي، بهدف دون رد، قبل أن يتعادل أمام الزمالك، دون أهداف.

بينما استهل شباب بلوزداد، مسيرته بالفوز خارج الديار، بهدف دون رد، على الزمالك، قبل أن يخسر على ملعبه، أمام الترجي، بالنتيجة ذاتها.

ومن جانبه، شدد البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للمريخ ، على ضرورة الفوز أمام شباب بلوزداد ، في مباراة اليوم.

وقال ريكاردو في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الخميس: "تدربنا بشكل جيد هذا الأسبوع، لدي ثقة كبيرة في قدرة لاعبي المريخ، ونأمل في أن نكون عند حسن الظن أمام شباب بلوزداد".

وأكد المدرب البرازيلي: "يجب الفوز على شباب بلوزداد، من أجل الحفاظ على حظوظ فريقنا في عبور دور المجموعات".

ومن جانب آخر، أكد التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني لشباب بلوزداد، إن فريقه جاهز لمواجهة المريخ، مشيرًا إلى أنهم يسعون بكل قوة لتحقيق الفوز على ممثل الكرة السودانية.

 وقال الكوكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس: "مباراتنا مع المريخ ستكون مواجهة عربية، لذلك ستكون مباراة قوية جدا".

 وأشار الكوكي، إلى أنه يعرف المريخ جيدًا بحكم تجربته السابقة بالسودان، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن اللعب في لكن بنغازي أفضل لنا من اللعب بالخرطوم".

 وأوضح المدرب التونسي، أن طموحات فريقه تتمثل في تحقيق نتيجة إيجابية، والظفر بنقاط اللقاء، وذلك لتعويض الخسارة السابقة أمام الترجي.

يذكر أن فريق الزمالك، سيحل ضيفًا على الترجي التونسي، في السادسة من مساء يوم غدٍ السبت، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد (حمادي العقربي)، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة ذاتها.

المريخ السودانى شباب بلوزداد المريخ دورى ابطال افريقيا الزمالك الترجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

محافظ الإسكندرية يطمئن على الحالة الصحية لبطلة رفع الأثقال نهلة رمضان

أماكن معارض أهلا رمضان 1444.. وقيمة التخفيضات

وزير التجارة يترأس وفد مصر فى اجتماع لجنة الشراكة الصناعية

ضبط أخطر لص فى الجمالية

الاتصالات: 47 مليون جنيه غرامة على شركات المحمول لمخالفة جودة الخدمة «خاص»

قبل انطلاق شهر رمضان.. أسعار مخفضة للأغذية فى شوادر «كلنا واحد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى