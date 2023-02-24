مجموعة الزمالك.. المريخ يستضيف شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

يستضيف فريق المريخ السوداني، نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في الثالثة من عصر اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (شهداء بنينة) بمدينة بنغازي الليبية، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا (موسم 2022-2023).

ويحتل شباب بلوزداد، وصافة المجموعة، برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المريخ، المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

ويطمح المريخ، لحصد انتصاره الأول في المجموعة، من أجل تحسين وضعيته، والدخول في دائرة التنافس على التأهل للدور ربع النهائي، أما الفريق الجزائري، لخطف النقاط الثلاث، من أجل مزاحمة الترجي التونسي، على الصدارة.

وكان المريخ، قد استهل مشواره في دور المجموعات، بالخسارة أمام مضيفه الترجي التونسي، بهدف دون رد، قبل أن يتعادل أمام الزمالك، دون أهداف.

بينما استهل شباب بلوزداد، مسيرته بالفوز خارج الديار، بهدف دون رد، على الزمالك، قبل أن يخسر على ملعبه، أمام الترجي، بالنتيجة ذاتها.

ومن جانبه، شدد البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للمريخ ، على ضرورة الفوز أمام شباب بلوزداد ، في مباراة اليوم.

وقال ريكاردو في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الخميس: "تدربنا بشكل جيد هذا الأسبوع، لدي ثقة كبيرة في قدرة لاعبي المريخ، ونأمل في أن نكون عند حسن الظن أمام شباب بلوزداد".

وأكد المدرب البرازيلي: "يجب الفوز على شباب بلوزداد، من أجل الحفاظ على حظوظ فريقنا في عبور دور المجموعات".

ومن جانب آخر، أكد التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني لشباب بلوزداد، إن فريقه جاهز لمواجهة المريخ، مشيرًا إلى أنهم يسعون بكل قوة لتحقيق الفوز على ممثل الكرة السودانية.

وقال الكوكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس: "مباراتنا مع المريخ ستكون مواجهة عربية، لذلك ستكون مباراة قوية جدا".

وأشار الكوكي، إلى أنه يعرف المريخ جيدًا بحكم تجربته السابقة بالسودان، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن اللعب في لكن بنغازي أفضل لنا من اللعب بالخرطوم".

وأوضح المدرب التونسي، أن طموحات فريقه تتمثل في تحقيق نتيجة إيجابية، والظفر بنقاط اللقاء، وذلك لتعويض الخسارة السابقة أمام الترجي.

يذكر أن فريق الزمالك، سيحل ضيفًا على الترجي التونسي، في السادسة من مساء يوم غدٍ السبت، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد (حمادي العقربي)، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة ذاتها.