«السياحة» فى أسبوع| افتتاح مسار جديد بالدرب الأحمر.. وشرم الشيخ تستقبل ممثلي شركات السياحة الإيطالية

شهدت وزارة السياحة والاثار العديد من فعاليات الترويج للسياحة المصرية ودعم الحركة السياحية الوافدة لها من الخارج.

«الدستور» يرصد في السطور التالية أبرز أنشطة وفعاليات وزارة السياحة خلال أسبوع..

مبادرة "طبلية مصر" بالمتحف القومي للحضارة المصرية

اطلق المتحف القومي للحضارة المصرية مبادرة "طبلية مصر"وذلك تفعيلًا لدور المتحف في حماية الموروث والتراث الحضاري والثقافي لمصر بمختلف أنواعه، المادي والغير مادي وحمايته من الاندثار، وتوثيق تراث الطعام بمختلف أنواعه المتوارثة منذ آلاف السنين، ودعم نمط سياحة الطعام وقد تم اختيار لفظ "الطبلية" كعنوان للمبادرة لكونها أحد أبرز ملامح التراث والحياة الأسرية المصرية.

https://www.dostor.org/4314536

افتتاح مسار سياحي جديد لزائري آثار منطقة الدرب الأحمر

انتهى المجلس الأعلى للآثار من إعداد وتجهيز مسار سياحي جديد لزائري منطقة الدرب الأحمر بمنطقة القاهرة التاريخية، بالتعاون مع مؤسسة الأغاخان الثقافية مصر وإصدار تذكرة موحدة لزيارته.

ويتيح هذا المسار لزائريه الاستمتاع بزيارة حوالى 12 مبنى أثري يقع على امتداد 2 كم بتذكرة موحدة قيمتها 20 جنيه للزائر المصري، و10 جنيه للطالب المصري و120 جنيهًا للزائر الأجنبي و60 جنيهًا للطالب الأجنبي، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

وتبدأ الزيارة من حديقة الأزهر حيث مركز الزوار، مروراً بقبة الأمير طرباي الشريفي، والمجموعة المعمارية للأمير خاير بك، والجامع الأزرق، ومدرسة أم السلطان شعبان وقصبة رضوان، وبيت الرزاز، والسور الأيوبي الشرقي بداخل حديقة الأزهر، وجامع قجماس الاسحاقي، ومسجد الصالح طلائع، وزاوية فرج بن برقوق.

https://www.dostor.org/4316515

بعد ترميمه.. افتتاح سبيل عبدالباقى خير الدين للزيارة

افتتح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، سبيل وكتاب عبد الباقي بن خير الدين، الشهير بسبيل الطوبجي بدرب سعادة، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال ترميمه وصيانته.

الذى يؤكد على حرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار على الحفاظ على المواقع الأثرية بكافة عصورها التاريخية بصفة عامة، وبمنطقة القاهرة التاريخية بصفة خاصة لكونها أحد المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وقد تمت أعمال الترميم السبيل بتمويل من أحد أهالي المنطقة.

https://www.dostor.org/4316567

زيارة تعريفية لممثلي شركات السياحة الإيطالية بشرم الشيخ.. وتطوير المتحف المصرى

كما نظمت نظمت وزارة السياحة والآثار زيارة تعريفية لعدد 186 من ممثلي شركات السياحة الإيطالية لمدينة شرم الشيخ للتعرف على المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها وذلك بالتعاون مع أحد أكبر منظمى الرحلات الإيطالية.

وافتتح احمد عيسى وزير السياحة والاثار المرحلة الأولى من مشروع تطوير المتحف لمصرى بميدان التحرير ، والذي يتم بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار والإتحاد الأوروبي بمشاركة لجنة علمية تضم عدد من علماء المصريات بالجامعات المصرية وخمس متاحف أوروبية كبري وهي متحف اللوفر والمتحف البريطاني والمتحف المصري بتورين ومتحف برلين، والمتحف الوطني للآثار في ليدن بهولندا.

https://www.dostor.org/4318053