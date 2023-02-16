متحف الحضارة يطلق مبادرة جديدة بعنوان «طبلية مصر»

أطلق المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مبادرة جديدة تحت عنوان «طبلية مصر»، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المتحف، لربط الآثار والحضارة المصرية بالمجتمع وعاداته وتراثه.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف أن هذه المبادرة تأتي تفعيلًا لدور المتحف في حماية الموروث والتراث الحضاري والثقافي لمصر بمختلف أنواعه، المادي وغير المادي وحمايته من الإندثار، وتوثيق تراث الطعام بمختلف أنواعه المتوارثة منذ آلاف السنين، مشيرا إلى أنه تم اختيار "الطبلية" كعنوان للمبادرة لكونها أحد أبرز ملامح التراث والحياة الأسرية المصرية.

أضاف أن المبادرة تأتي بالتزامن مع مهرجان السياحة والتذوق، والمقام خلال الشهر الجاري برعاية وزارة السياحة والآثار، والتي تهدف لتنشيط السياحة والترويج للأكلات المصرية بمختلف أنواعها.

وأوضح أن المبادرة تتضمن سلسلة من المحاضرات العلمية ويلقيها عدد من المتخصصين وأساتذة الجامعات، حيث تلقي د. شهيرة محرز، أحد أهم رائدات الحفاظ على التراث في مصر وكل من د.نهلة إمام مستشار وزيرة الثقافة المصرية، ود. مجدى السيد، رئيس مشروع موسوعة الأغذية الشعبية، ود.نهال رمضان نائب رئيس مشروع موسوعة الأغذية الشعبية، ود.مختار الكسبانى عالم الآثار الإسلامية، وعماد يسرى المتحدث الإعلامي للشركة المصرية لمجموعة كشرى أبو طارق .

كما تتضمن ورشًا فنية تتيح للجمهور، فرصة التذوق والتعرف على مجموعة من الأطعمة التراثية المصرية مثل الكشرى والبصارة وحلوى أم علي وكيفية تجهيزها.

وتشارك الشيف نرمين هانو، طاهية في تقديم تجربة حية للحضور لتذوق وكيفية تجهيز العيش الشمسي والذي تشتهر به محافظات الصعيد، ومدى التقارب فى طريقة صناعته حديثا وقديما كما هو موجود فى عدد من المقتنيات الأثرية المعروضة بالمتحف من «الخبز الفرعوني» متفاوت الأحجام والأشكال والألوان والتي تروي قصة عظمة الحضارة المصرية فى الحفاظ على قطع الخبز بعد مرور آلاف السنين.