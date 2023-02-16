الخميس 16 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

متحف الحضارة يطلق مبادرة جديدة بعنوان «طبلية مصر»

طبلية مصر
طبلية مصر

أطلق المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مبادرة جديدة تحت عنوان «طبلية مصر»، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المتحف، لربط الآثار والحضارة المصرية بالمجتمع وعاداته وتراثه.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف أن هذه المبادرة تأتي تفعيلًا لدور المتحف في حماية الموروث والتراث الحضاري والثقافي لمصر بمختلف أنواعه، المادي وغير المادي وحمايته من الإندثار، وتوثيق تراث الطعام بمختلف أنواعه المتوارثة منذ آلاف السنين، مشيرا إلى أنه تم اختيار "الطبلية" كعنوان للمبادرة لكونها أحد أبرز ملامح التراث والحياة الأسرية المصرية.

أضاف أن المبادرة تأتي بالتزامن مع مهرجان السياحة والتذوق، والمقام خلال الشهر الجاري برعاية وزارة السياحة والآثار، والتي تهدف لتنشيط السياحة والترويج للأكلات المصرية بمختلف أنواعها.

وأوضح أن المبادرة تتضمن سلسلة من المحاضرات العلمية ويلقيها عدد من المتخصصين وأساتذة الجامعات، حيث تلقي د. شهيرة محرز، أحد أهم رائدات الحفاظ على التراث في مصر وكل من د.نهلة إمام مستشار وزيرة الثقافة المصرية، ود. مجدى السيد، رئيس مشروع موسوعة الأغذية الشعبية، ود.نهال رمضان نائب رئيس مشروع موسوعة الأغذية الشعبية، ود.مختار الكسبانى عالم الآثار الإسلامية، وعماد يسرى المتحدث الإعلامي للشركة المصرية لمجموعة كشرى أبو طارق .

كما تتضمن ورشًا فنية تتيح للجمهور، فرصة التذوق والتعرف على مجموعة من الأطعمة التراثية المصرية مثل الكشرى والبصارة وحلوى أم علي وكيفية تجهيزها.

وتشارك الشيف نرمين هانو، طاهية في تقديم تجربة حية للحضور لتذوق وكيفية تجهيز العيش الشمسي والذي تشتهر به محافظات الصعيد، ومدى التقارب فى طريقة صناعته حديثا وقديما كما هو موجود فى عدد من المقتنيات الأثرية المعروضة بالمتحف من «الخبز الفرعوني» متفاوت الأحجام والأشكال والألوان والتي تروي قصة عظمة الحضارة المصرية فى الحفاظ على قطع الخبز بعد مرور آلاف السنين.

طبلية مصر المتحف القومي للحضارة المصرية الأطعمة التراثية المصرية الكشري البصارة العيش الشمسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

الدفع بسيارات مبادرة «كلنا واحد» لمواجهة جشع التجار بكفر شكر

حقنة خطأ تنهي حياة ربة منزل وجنينها أثناء الولادة بالجيزة

متحدث الصحة: فيروس «ماربورج» ليس جديدًا ونادرًا ما يصيب الأطفال

ضبط شخصين يروجان العقاقير المخدرة على فيسبوك

متحف الحضارة يطلق مبادرة جديدة بعنوان «طبلية مصر»

«مياه أسوان» تطلق ملتقى الشراكة مع المجتمع المدني في مجالات المياه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

محمد عبدالعزيز

فى مثل هذا اليوم رحل الأدباء

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغى" لحل الأزمة اللبنانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. هل دخلت "أريحا" دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟

تداعيات قرار الكنيست بسحب جنسية الأسرى الفلسطينيين

أزمة «الإصلاح القضائى».. تظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو