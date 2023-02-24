مسلسلات رمضان 2023.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «الكبير أوي 7» والقنوات الناقلة (إنفوجراف)

يستكمل النجم أحمد مكي نجاح مسلسله الشهير “الكبير أوي” من خلال الجزء السابع والمقرر عرضه ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان المقبل 2023.

وانتهى النجم أحمد مكي من تصوير عدد كبير من مشاهد مسلسل “الكبير أوي 7”، والذي تدور قصته وأحداثه في إطار كوميدي بعد مرور سنة من زواج الكبير ومربوحة يتحول الزواج لعلاقة فاترة فيها مشاكل كثيرة بينهما وعلى رأسها "الشك والخيانة" ليواجه مصيرهما ويحاولان إصلاح العلاقة.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 7

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل “الكبير أوي 7” خلال شهر رمضان المقبل عبر قناة ON الفضائية، ليكون العمل الكوميدي الذي تعرضه القناة خلال أيام الشهر الكريم بالإضافة إلى منصة “واتش ات” الرقمية.

أبطال وصناع مسلسل الكبير أوي 7

ويجمع الكبير أوي 7 جميع الممثلين من الجزء السادس، ومن المقرر أن يشارك بعض ضيوف الشرف بحسب القصة والسيناريو للمسلسل، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب النجم أحمد مكي، كل من الفنانة رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوي، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وشيرين رضا، وأسماء جلال، وهنادي مهنى، وفتحي عبد الوهاب، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.