الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كولر يستبعد عمرو السولية من قائمة الأهلى لمواجهة صن داونز

عمرو السولية
عمرو السولية

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استبعاد عمرو السولية لاعب وسط الفريق من المشاركة في مباراة الغد أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب "الأهلي وي السلام" في التاسعة مساء غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء قرار كولر باستبعاد عمرو السولية من قائمة الفريق المشاركة غدا أمام صن داونز؛ بسبب عدم تعافيه من الإصابة بشكل نهائي.

وفضّل المدرب السويسري استبعاده لعدم الجاهزية الكاملة، وعدم التسرع في عودته إلى الملاعب في ظل وجود بدائل في مركزه.

وعانى عمرو السولية من الإصابة مع نهاية مباراة الأهلي وريال مدريد بشد في السمانة بكأس العالم للأندية، مما أدى إلى غيابه عن مواجهة فلامنجو لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى مباراة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا، وأسوان في الدوري المصري.

واستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بالخسارة أمام الهلال السوداني بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة الزرقاء" بالسودان ضمن منافسات الجولة الثانية.

السويسري مارسيل كولر الاهلى الأهلي ضد صن داونز صن داونز عمرو السولية

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