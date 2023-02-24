الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المطرب عماد كمال ضيف حلقة الليلة من برنامج «كابيتانو مصر»

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

حل المطرب الشاب عماد كمال، ضيفًا على حلقة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر"، والذي كشف فيه عن ميوله الكروية للمرة الأولى.

وقال عماد كمال، خلال لقائه مع الإعلامية ميرهان عمر، ببرنامج "كابيتانو مصر"، والمذاع عبر فضائية ON، إن الغناء رقم واحد في حياته ولكنه كان من محبي لعب كرة القدم منذ طفولته وكان يشارك معهم في اللعب.

ووجه نصيحة لنجوم "كابيتانو مصر"، مؤكدًا أنهم أبطال كبار، وأنه يتابعهم وفخور بهم، مؤكدًا أنهم يعيشون فرصة كبيرة وإن شاء الله يكونوا نجوم كبار، متابعًا “إمسك في حلمك وأوعى تيأس ومن يخرج من المنافسة هي دي البداية”.

تفاصيل البرنامج

"كابيتانو مصر"، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد 2008، من أجل اختيار أفضل 11 لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التى تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبي فرق كرة القدم.

عماد كمال برنامج كابيتانو مصر ميوله الكروية نصيحة فرصة كبيرة

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