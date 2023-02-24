مسلسل «بالطو» حكايات حقيقية أم خيال طبيب أديب؟.. المؤلف أحمد عاطف يجيب

قال المؤلف أحمد عاطف، مؤلف مسلسل "بالطو" إن الكتاب الذي ألفه يختلف عن المسلسل، لافتاً إلى أن فكرته تتمثل في أن دكتور شاب أصبح مدير وحدة صحية.

وأضاف أحمد عاطف خلال لقائه ببرنامج معكم، المذاع عبر فضائية cbc الذي تقدمه الإعلامي منى الشاذلي، أن كتابه عبارة عن حكايات حقيقية وليست حكايات من وحي خيال طبيب أديب، لافتاً إلى أن هناك أشياء تغيرت عن الكتاب حتى تناسب الدراما، لكن كل حدث في المسلسل له جزء واقعي.

وأوضح أنه في الواقع تخرج وأصبح مدير وحدة، معقباً: "والله أنا ما كنت فاهم الأجازة العارضة من كوز الذرة ،مكنتش فاهم حاجة خالص ، كنت بمتحن قبل أن أصبح مدير وحدة بيوم".

وأشار إلى أن مدير الوحدة توفي في المسلسل، لكنه في الحقيقة لم يمت، لكني من ألفت فكرة موته انتقامًا منه في الواقع، معقباً: "مدير الوحدة في الواقع عمل نفس الفكرة في المسلسل، قالي استلم واحنا نقسم مع بعض والدنيا هتبقى تمام، والدنيا هتبقى زي الفل وما تقلقش، أنا هشيل ثلاثة أيام، وأنت ثلاثة أيام، ومفيش حاجة اسمها مدير ولا الكلام ده، وبمجرد استلامي، ترك الوحدة ونقل إلى وحدة أخرى ، فأنا لبست نفس الموضوع".