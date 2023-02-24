إنشاء أول متحف بارالمبى بالشرق الأوسط بمناسبة مرور 50 عاما على بدء الحركة المصرية

قررت اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى إنشاء المتحف البارالمبي المصري، توثيقا للتاريخ البارالمبي المصري، بمناسبة مرور 50 عاما على بدء الحركة البارالمبية، والذي يعتبر الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه قال حسام مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، أن فكرة إنشاء المتحف جاءت للحفاظ على التاريخ البارالمبي، وتوثيقه، و حمايته من الفقد أو الضياع مع مرور السنوات.

وأضاف رئيس البارالمبية أن اللجنة تحرص على حماية تاريخ اللجنة عامة والأبطال خاصة، لتكون مرجعا هاما لكل من ينتمى لهذا الكيان والصرح الكبير، سواء من لاعبين أو مدربين أو إداريين، وكل من يريد أن يقرأ ويشاهد كل ما يتعلق بالحركة البارالمبية.

وتم تكوين لجنة متخصصة من المهتمين بالشأن البارالمبي وممثل من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة واللجنة الأوليمبية المصرية وسيكون مقره باللجنة البارالمبية بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة.