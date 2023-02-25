وظائف لذوى الاحتياجات الخاصة 2023

وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة 2023.. أعلنت وزارة القوى العاملة، عن ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل لذوي القدرات الفائقة، و أطلقت رابطا إلكترونيا لتسجيل بيانات الراغبين في الحضور.

ويزداد البحث عن وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة 2023، حيث جاءت ضمن الموضوعات الأكثر بحثاً على مدار الأيام الماضية، متصدرة محركات بحث «جوجل» من كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة 2023

ويرغب الكثيرين من أصحاب القدرات الخاصة، التقديم في الوظائف التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة، لشغل وظائف مختلفة تناسب جميع القدرات و تتيح أمامهم فرص العمل.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة 2023، على محركات البحث المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي، توفر «الدستور» متابعيها، كافة التفاصيل المتعلقة بالوظائف التي أعلنتها وزارة القوى العاملة لذوي القدرات الخاصة.

وظائف ذوي الاحتياجات الخاصة في القاهرة

وأوضح بيان، صاد عن وزارة القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة سوف تنظم ملتقى توظيف لذوي الهمم، يوم الخميس المقبل الموافق 2 مارس 2023 بفندق كونكورد السلام بمصر الجديدة بالقاهرة.

وكشف وكيل مديرية القوى العاملة بالقاهرة، أحمد عزاز، أن الملتقى تنظمه المديرية بالتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص، حيث يوفر الملتقى 1503 فرص عمل لمختلف المؤهلات الدراسية لذوي الهمم في 74 شركة قطاع خاص.

الوظائف المتاحة لذوي القدرات الخاصة 2023

وقال إن الوظائف المطلوبة في مجالات: السياحية - خدمات بيئية - أمن وخدمات - دعاية وإعلان - خدمات مالية وتجارية.

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وتابع: المهن المطلوبة هي: محاسب – إداري – مدرسين جميع التخصصات – عامل عادي - عامل إنتاج - عامل تعبئة وتغليف – مشرف – عامل مغسلة – عامل غرف – عامل تجهيز – عامل مخزن – عامل تجميع - خدمة عملاء – مندوب مبيعات –مندوب مراسلات – أفراد أمن - عامل سوتيش – عامل مكواه – سائقين – بائعين – عامل بوفيه - عامل تشطيب – ترزي – مقص دار – تفصيل – مدخل بيانات – سباك – كهربائي - فني سكريت – فني تبريد وتكييف – نقاشين – مندوب متابعة عمليات الشراء – فني صيانة – عامل خدمات وعامل نظافة – مساعد عمليات – مترجمين عربي وإنجليزي – مراقب - أمين صندوق.

التسجيل في وظائف ذوي الاحتياجات الخاصة 2023

وعلى من يرغب الحضور تسجيل بياناته هذا الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXq_x8JdYDgesKsC_HhrX4PsQ-BbzG00xZp6cdPIk_iyxfXg/viewfor