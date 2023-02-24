الأمم المتحدة: الخطة الصينية بشأن أوكرانيا «مساهمة مهمة»

رأى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الوثيقة التي نشرتها الصين الجمعة حول النزاع في أوكرانيا هي "مساهمة مهمة"، مشيدا خصوصا بالدعوة إلى عدم استخدام السلاح النووي.

وصرح ستيفان دوجاريك للصحفيين "أعتقد أن الخطة التي قدمتها الحكومة الصينية مساهمة مهمة. أعتقد أن الدعوة إلى ضرورة تجنب استخدام أسلحة نووية تكتسي أهمية خاصة"، مشددا على "المسؤولية المشتركة" للتوصل إلى "سلام عادل"، الأمر الذي دعت إليه غالبية واسعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.