الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

150 طن مساعدات.. وصول 3 طائرات إماراتية لدعم منكوبى الزلزال فى سوريا

تداعيات الزلزال
تداعيات الزلزال

استقبلت مطارات دمشق واللاذقية وحلب السورية، اليوم الجمعة، ثلاث طائرات إماراتية محملة بمساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال الذي تعرضت له سوريا في الـ 6 من فبراير الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن طائرة مساعدات إماراتية تحمل 99 طناً و360 كيلوجراماً من المواد الغذائية والإغاثية والملابس والأغطية والمفارش والكمامات الطبية، وصلت اليوم إلى مطار دمشق الدولي.

كما وصلت إلى مطار اللاذقية الدولي طائرة إماراتية محملة بالمساعدات، تبلغ 28 طناً من المواد الغذائية، وفقا لمدير مطار اللاذقية المهندس زياد الطويل.

وفي مطار حلب الدولي وصلت طائرة إماراتية تحمل 22 طناً من المواد الغذائية والأغطية والمفارش.

دمشق حلب واللاذقية طائرات إماراتية مساعدات إغاثية الزلزال سوريا المواد الغذائية

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