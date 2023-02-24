اجتماعات وقرارات.. حصاد فعاليات «التضامن» خلال الأسبوع

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 17 فبراير إلى 24 فبراير 2023 ، من خلال التقرير التالي:



الجمعة 17 فبراير

- حملة وزارة التضامن الاجتماعى ضد ختان الإناث تكثف جهودها بالمحافظات لتعقد ندوات ولقاءات عامة وحملات وزيارات منزلية بالإسماعيلية والبحيرة وجنوب سيناء وتصل إلى 820 ألف أسرة لرفع وعيها بخطورة ختان الإناث على حياة البنت المصرية.

- برنامج تكافل وكرامة ينتهي من تحويل جميع بطاقات الدعم النقدي الذكية إلى بطاقات ميزة بهدف التوسع في ممارسات الشمول المالي.

السبت 18 فبراير

- القباج تفتتح فعاليات مؤتمر الشراكة الأول للهلال الاحمر المصري بحضور سفراء وشركاء محليين ودوليين ومتطوعين، وتشيد بدوره في دعم الدبلوماسية الإنسانية وتنمية المجتمعات المحلية على مدار 110 عام.

- في إطار جهود صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي للوقاية من المخدرات، أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" يشاركون فى دورى "أنت اقوى من المخدرات" للوقاية من الإدمان.

- بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، التضامن الاجتماعى تحقق أعلى معدلات إنجاز فى الاستجابة وغلق الشكاوى الوراردة بشأن خدمات التضامن بنسبة 95%.



الأحد 19 فبراير

- القباج تعلن إطلاق معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية في القترة من 23 فبراير إلى 11 مارس 2023، بالشراكة مع بنك الاسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وشركة الفطيم والاتحاد الاوروبى فى مصر.

- وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات تبدأ تنفيذ ورش عمل للحرف اليدوية باستهداف تاهيل الطلبة لسوق العمل، وتبدأ بجامعة الوادي الجديد بمحافظة قنا.



الاثنين 20 فبراير

- تدشين أكبر برنامج للوقاية من المخدرات من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء والدكتور عمرو عثمان يعلن عن تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات في 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين بالصندوق.



الثلاثاء 21 فبراير

- برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، القباج تشارك فى إجتماع إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة، والاجتماع يستعرض الموقف الحالى لمعدلات البطالة والبرامج المختلفة بالوزارات المعنية التى تساهم فى رفع معدلات التشغيل.

- القباج تشارك فى اطلاق برنامج "أسرة" الذي تنفذه مؤسسة باثفايندر بالشراكة مع الحكومة المصرية وبتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وتصرح بأن برامج الوزارة تركز على خدمة الاسر المصرية وعلى دعم ركائز المشروع القومى لتنمية الاسرة.

- وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ الدقهلية يوقعا بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ برامج تمكين اقتصادي وتوعية للصيادين بالمناطق المحيطة ببحية المنزلة ضمن حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" والقباج تؤكد ان البروتوكول يهدف الى رفع وعى الصيادين وأسرهم لتحقيق التنمية المستدامة.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يوقع بروتوكولا مع المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات وتطوير الأبحاث العلمية والتكنولوجية الحديثة فى مجالات العمل البحثي.

- البرنامج القومى للحفاظ على الأسرة المصرية "مودة" ينفذ تدريبات للمتعافين من الإدمان بمحافظة القاهرة، ويطلق المرحلة الثالثة من تدريباته بالمعاهد العليا والمتوسطة.



الأربعاء 22 فبراير

- برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى يسلم 151 مشروعا لمستفيدى تكافل وكرامة بمحافظة القليوبية فى اطار مبادرة قرية بلا فقر.

- الهلال الأحمر المصرى ينظم معسكر "المسعف الصغير" للأطفال على مدى يومى 24-25 فبراير لتدريب الأطفال على مواجهة الطوارى والكوارث والمبادى الاساسية للاسعافات الاولية.



الخميس 23 فبراير

- وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن عن تقدم 560 مرشحاً لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444ه، وتؤكد نزاهة الاختبارات التحريرية الالكترونية التي تبدأ فى أول مارس 2023.

- القباج تستقبل فريق خبراء اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، بهدف مناقشة سبل التعاون لإصدار استراتيجية الحماية الاجتماعية في مصر.

- البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، ينتهى من تطوير 50 قاعة حضانة بقرى حياة كريمة بأسيوط، والانتهاء من تدريب 125 ميسرة على معايير جودة الحضانات والاكتشاف المبكر عن الإعاقة.



الجمعة 24 فبراير

- وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن عن افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والذي يقام تحت شعار مصر بتتكلم حرفي، في كايرو فيستيفال مول بالقاهرة الجديدة بمشاركة 400 عارض من 20 محافظة، وتعلن محافظة سيوه ضيف شرف.