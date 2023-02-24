محمد رمضان ومي عمر يبدآن تصوير أولى مشاهد فيلم العيد «هارلي» (صور)

بدأ النجم محمد رمضان تصوير أولى مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد "هارلي" وذلك بمشاركة مي عمر والنجم محمود حميدة.

ويكثف مخرج فيلم “هارلي” عدد ساعات تصوير العمل وذلك لسرعة الانتهاء منه تمهيدا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائي ضمن موسم أفلام عيد الفطر المبارك، والعمل من من إخراج محمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك.

ويواصل محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد “جعفر العمدة”" والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل “جعفر العمدة” الذي يخوض بطولته الفنان محمد رمضان، عبر قناة “DMC” بشكل حصري خلال شهر رمضان المقبل.

ويشارك في بطولة مسلسل "العمدة" بجانب محمد رمضان، نخبة من أبرز نجوم التمثيل بمصر، وفي مقدمتهم الفنانة زينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، ومي كساب، وهالة صدقي، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، وأحمد داش، وطارق الدسوقي، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.