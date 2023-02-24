الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

من الفانوس الخشب للصاج والبلاستيك.. أسعار فوانيس رمضان 2023

أسعار فوانيس رمضان
أسعار فوانيس رمضان 2023

أسابيع قليلة ويهل علينا شهر رمضان الكريم، والذي يعتبر من الشهور المفضلة لدى الكثيرين، فهو فرصة للتقرب إلى الله بالصلاة والصوم، والدعاء.

ويعتبر الفانوس من الرموز الهامة لشهر رمضان، حيث يتساءل الكثيرين عن أسعار فوانيس رمضان 2023، الأمر الذي جعل السؤال يتصدر عناوين محركات البحث في جوجل.

أصل فانوس رمضان

فانوس رمضان أحد المظاهر الشعبية في مصر والعالم العربي والإسلامي، وهو أيضا واحد من الفنون الفلكلورية الّتي نالت اهتمام الفنّانين والدارسين حتّى أن البعض قام بدراسة أكاديمية لظهوره وتطوره وارتباطه بشهر الصّوم ثمّ تحويله إلى قطعة جميلة من الدّيكور العربي في الكثير من البيوت المصريّة الحديثة.

هناك العديد من القصص عن أصل الفانوس. أحد هذه القصص أن الخليفة الفاطمي كان يخرج إلى الشوارع ليلة الرؤية ليستطلع هلال شهر رمضان، وكان الأطفال يخرجون معه ليضيؤوا له الطريق.كان كل طفل يحمل فانوسه ويقوم الأطفال معاً بغناء بعض الأغاني الجميلة تعبيراً عن سعادتهم باستقبال شهر رمضان.

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أسعار فوانيس رمضان 2023

هناك الكثير من أنواع الفوانيس في السوق، والتي شهدت ارتفاعًا في الأسعار بسبب رفع سعر الدولار، حيث يتراوح فانوس معدن اللون برونزي، ما بين 200 إلى 250 جنيهًا.

كما أن الفانوس الخشبي الملون، يصل سعره لأكثر من 500 جنية، فانوس معدني 70 سم، يصل سعره لـ 590 جنيها، فانوس من المعدن مع لمبة، يصل سعره لـ 650 جنيها.

أما عن فوانيس الأطفال، فتبدأ من 100 جنية، مزود بأغاني رمضان، فيما تتراوح أسعار الفوانيس البلاستيك، ما بين 10 جنيهات و65 جنيها للفانوس الواحد.

كما يبدأ سعر فانوس رمضان الصاج تصنيع يدوي في الورش بسعر 120 جنيها للجملة، بينما يباع للمستهلك بـ150 جنيها.

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الأماكن المخصصة لشراء فوانيس رمضان 2023

تعتبر منطقة تحت الربع بالدرب الأحمر، من أشهر الأماكن المكتظة بفوانيس رمضان، بالإضافة إلى شارع الخيامية، منطقة الازهر، شارع المعز، منطقة الحسين والسيدة زينب 

ومن أماكن شراء فوانيس شهر رمضان 2023 حارة المزين بالموسكي، وحارة اليهود بالقرب من شارع الموسكي وسوق العتبة، فضلاً عن منطقة القلعة بالسيدة زينب.

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وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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