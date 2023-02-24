الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2023.. محمد رمضان يتصدر البوستر الرسمى لـ«جعفر العمدة»

جعفر العمدة
جعفر العمدة

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمسلسل “جعفر العمدة” الذي يخوض بطولته الفنان محمد رمضان خلال موسم رمضان المقبل، البوستر الرسمي للعمل والذي ظهر خلاله بشخصيته التي يجسدها ضمن الأحداث.

وأعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل “جعفر العمدة” الذي يخوض بطولته الفنان محمد رمضان، عبر قناة DMC بشكل حصري خلال شهر رمضان المقبل، بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية.

يشارك في بطولة مسلسل "العمدة" بجانب محمد رمضان، نخبة من أبرز نجوم التمثيل بمصر، وفي مقدمتهم الفنانة زينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، ومي كساب، وهالة صدقي، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، وأحمد داش، وطارق الدسوقي، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

ويواصل صناع العمل تصوير مشاهدهم في مسلسل «العمدة»، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، بمعدلات مكثفة حسب الجدول الزمني الذي وضعه المخرج محمد سامي، ومن المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني 2023.

يشارك في مسلسل «جعفر العمدة»، تأليف وإخراج محمد سامي وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، هيدي كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهري، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

المقرر المن المتحدة للخدمات الإعلامية المخ الفنان محمد رمضان الموسم الرمضاني الموسم الرمضاني 2023

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